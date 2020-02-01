武漢肺炎》中市照顧機構日需7千多個口罩 社會局備妥1週用量

台中市政府社會局至各服務中心查訪防疫措施。（社會局提供）

2020-02-01 17:00:38

〔記者張菁雅／台中報導〕因應武漢肺炎，台中市政府社會局估計所屬照顧機構每天需要7000多個口罩，2020台灣燈會5000位志工執勤時也須配戴口罩，口罩需求量龐大。社會局長彭懷真今日表示，該局在過年前已經向廠商訂購口罩，4大類機構口罩量可以支撐1週；燈會志工方面，燈會期間所需的量都全部備妥。

彭懷真表示，社會局所屬的4大類機構包括托嬰托育、兒童少年、老人、身心障礙機構，包括工作人員及機構內被照顧者每天預估需要7000多個口罩，社會局在過年前即連繫廠商，上述機構所需口罩可在下週一到貨，大約可以撐1週，接下來長期抗戰就要靠中央統一調度。

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社會局也持續督導各社政機構、老人及身障機構、托嬰托育機構、兒少機構確實加強防疫，並檢視各單位防疫措施推動情形。彭懷真說，社會局要求各單位一定要落實衛福部疾管署的規定，如果要再從嚴辦理，則授權各單位決定。

另外，台灣燈會共有5000位志工，副展區已在去年底開幕，主展區將於8日開幕。彭懷真指出，燈會志工所需口罩也全部備妥，足夠供應燈會期間用量。

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台中市政府社會局長彭懷真（右2）至仁愛之家了解防疫措施推動情形。（社會局提供）

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