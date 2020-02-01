石泉朱王廟啤酒龜亮相 主委致力打造平民元宵活動

馬公石泉朱王廟啤酒龜亮相，連接彩繪3D圖樣。（記者劉禹慶攝）

2020-02-01 15:02:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵乞龜活動即將登場，但隨著隔年加心願歸還的習俗，愈來愈有貴族味，與平民活動有段距離；因此石泉朱王廟主委陳福龍致力打造平民元宵活動，除了啤酒龜驚喜亮相外，還有擲茭獎助學金、免費湯圓品嘗及乞發財金活動。

朱王廟主委陳福龍〈左〉與畫家許梅妤，手持今年發財金鼠年紅包。（記者劉禹慶攝）

今年推出啤酒龜的石泉朱王廟，除了2000餘瓶啤酒堆砌的龜體外，更請來許梅妤小姐現場彩繪3D圖樣，將現實與虛幻連接，成為一大特色，在鐵皮屋上彩繪海龜，3D波浪一直延伸至啤酒龜，透過設計視覺技巧，形成高低落差的立體感，日夜之間因光線不同，呈現強烈對比的美感，讓人相當驚豔，朱府王爺還降旨農曆十五元宵當日將親身下凡點睛。

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白天的啤酒龜，好像在波浪中隨波逐流。（記者劉禹慶攝）

陳福龍表示，由於澎湖元宵乞龜活動愈來愈有貴族味，變成有錢人的專屬活動，動輒數千萬元造價的黃金龜王不是普通人玩得起；因此朱王廟元宵活動推出獎助學金，大專組最高1萬2千元，讓朱府王爺決定得主，現場還有發財金乞求，每份600元，總共200份，並有精美的應景鼠年紅包布袋，同時並分送湯圓，讓民眾共享小過年的喜氣。

晚間的啤酒龜在燈光照耀下，形成立體彩繪感覺。（陳福龍提供）

其實陳福龍除了是朱王廟主委外，也是澎湖藥師公會理事長，澎湖在春節期間傳出武漢肺炎疑似病例，陷入口罩搶購潮，由台灣緊急進貨4萬片醫療口罩，開放民眾購買，還因此遭到買不到民眾遷怒，將店內庫存800個散裝口罩免費贈送，不僅未發國難財，還自掏腰包安定社會人心，讓縣長賴峰偉大為讚許。

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