為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

烏日農會開放免費拔蘿蔔 民眾：今年比去年大

烏日農會免費拔蘿蔔今天舉行，吸引眾多民眾、親子一起拔蘿蔔。（記者蘇金鳳攝）

烏日農會免費拔蘿蔔今天舉行，吸引眾多民眾、親子一起拔蘿蔔。（記者蘇金鳳攝）

2020-02-01 13:57:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區農會今天開放民眾免費拔蘿蔔，吸引眾多民眾前往拔蘿蔔，雖然原定9點才開始拔，但有民眾天未亮就進蘿蔔田拔蘿蔔，戰果豐碩，不但數量多且又肥又大，而年年來拔蘿蔔民眾就表示，今年的蘿蔔比去年大。

烏日區農會開放民眾拔蘿蔔，很多民眾都帶著孩子體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者蘇金鳳攝）

烏日區農會開放民眾拔蘿蔔，很多民眾都帶著孩子體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者蘇金鳳攝）

雖然武漢肺炎讓民眾相當害怕，但是在開曠的空間民眾較不擔心，烏日區農會今天開放民眾在烏日學田路的5公頃的蘿蔔田拔蘿蔔，吸引很多在地民眾及外地親子都跑來拔蘿蔔。

有人一大早就來拔蘿蔔，蘿蔔又大又肥，戰利品已堆成小山。（記者蘇金鳳攝）

有人一大早就來拔蘿蔔，蘿蔔又大又肥，戰利品已堆成小山。（記者蘇金鳳攝）

原本烏日區農會預定在元月18日開放民眾免費拔蘿蔔，但因今年天氣不夠冷，農曆過年提早，而蘿蔔在元月18日前幾天多數未長成，為避免民眾拔不到蘿蔔而失望，因此農會決定延2週，到今天2月1日才開放。

烏日區農會開放民眾拔蘿蔔，很多民眾都帶著孩子體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者蘇金鳳攝）

烏日區農會開放民眾拔蘿蔔，很多民眾都帶著孩子體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者蘇金鳳攝）

而烏日區農會的策略奏效，今天前往拔蘿蔔且有經驗的民眾便表示，今年的蘿蔔比去年大，去年的蘿蔔多半小小根如同人參，今年則多數恢復蘿蔔的原樣。

烏日區農會開放民眾拔蘿蔔，很多民眾都帶著孩子體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者蘇金鳳攝）

烏日區農會開放民眾拔蘿蔔，很多民眾都帶著孩子體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者蘇金鳳攝）

很多民眾一大早就來拔蘿蔔，扛著、拎著一袋又一袋的戰利品蘿蔔回家，開心不已，至於帶著如此多的蘿蔔回家是否吃得完，一位婦人表示，蘿蔔不怕多，除了煮湯，還可製作蘿蔔糕及曬成蘿蔔乾。

有一對從彰化來的母子，天未亮就從彰化來，經過2、3個小時努力，蘿蔔已堆成一堆，而且又大又肥，讓現場民眾羡慕不已。

有人則是比較晚到，則拔到比較小的蘿蔔，而有家長則是「醉翁之意不在酒」，手中牽著小娃兒及塑膠玩具鏟子，手中只有1、2根蘿蔔或者一小袋，有人甚至都沒有拿，一位媽媽說，只是要讓小朋友來體驗田園之樂、感受拔蘿蔔的樂趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
苗縣苑裡拔蘿蔔熱鬧登場 賞花海到元宵
2020-01-19 18:29

苗縣苑裡拔蘿蔔熱鬧登場 賞花海到元宵
台電21年尾牙傳統 千人到偏鄉搶「好采頭」
2020-01-18 19:54

台電21年尾牙傳統 千人到偏鄉搶「好采頭」
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
蘿蔔未長成 烏日區農會拔蘿蔔延期改2/1
2020-01-14 11:40

蘿蔔未長成 烏日區農會拔蘿蔔延期改2/1
烏日拔蘿蔔元月18日登場 還能遊賞波斯菊花海
2019-12-12 08:20

烏日拔蘿蔔元月18日登場 還能遊賞波斯菊花海
生活今日熱門
2020-02-01 10:26

武漢肺炎兩百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-31 22:59

武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發

2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂

2020-01-31 18:51

急凍！彰化縣最低4.1度 2天17人OHCA

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播