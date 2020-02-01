烏日農會開放免費拔蘿蔔 民眾：今年比去年大

烏日農會免費拔蘿蔔今天舉行，吸引眾多民眾、親子一起拔蘿蔔。（記者蘇金鳳攝）

2020-02-01 13:57:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區農會今天開放民眾免費拔蘿蔔，吸引眾多民眾前往拔蘿蔔，雖然原定9點才開始拔，但有民眾天未亮就進蘿蔔田拔蘿蔔，戰果豐碩，不但數量多且又肥又大，而年年來拔蘿蔔民眾就表示，今年的蘿蔔比去年大。

烏日區農會開放民眾拔蘿蔔，很多民眾都帶著孩子體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者蘇金鳳攝）

雖然武漢肺炎讓民眾相當害怕，但是在開曠的空間民眾較不擔心，烏日區農會今天開放民眾在烏日學田路的5公頃的蘿蔔田拔蘿蔔，吸引很多在地民眾及外地親子都跑來拔蘿蔔。

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有人一大早就來拔蘿蔔，蘿蔔又大又肥，戰利品已堆成小山。（記者蘇金鳳攝）

原本烏日區農會預定在元月18日開放民眾免費拔蘿蔔，但因今年天氣不夠冷，農曆過年提早，而蘿蔔在元月18日前幾天多數未長成，為避免民眾拔不到蘿蔔而失望，因此農會決定延2週，到今天2月1日才開放。

烏日區農會開放民眾拔蘿蔔，很多民眾都帶著孩子體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者蘇金鳳攝）

而烏日區農會的策略奏效，今天前往拔蘿蔔且有經驗的民眾便表示，今年的蘿蔔比去年大，去年的蘿蔔多半小小根如同人參，今年則多數恢復蘿蔔的原樣。

烏日區農會開放民眾拔蘿蔔，很多民眾都帶著孩子體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者蘇金鳳攝）

很多民眾一大早就來拔蘿蔔，扛著、拎著一袋又一袋的戰利品蘿蔔回家，開心不已，至於帶著如此多的蘿蔔回家是否吃得完，一位婦人表示，蘿蔔不怕多，除了煮湯，還可製作蘿蔔糕及曬成蘿蔔乾。

有一對從彰化來的母子，天未亮就從彰化來，經過2、3個小時努力，蘿蔔已堆成一堆，而且又大又肥，讓現場民眾羡慕不已。

有人則是比較晚到，則拔到比較小的蘿蔔，而有家長則是「醉翁之意不在酒」，手中牽著小娃兒及塑膠玩具鏟子，手中只有1、2根蘿蔔或者一小袋，有人甚至都沒有拿，一位媽媽說，只是要讓小朋友來體驗田園之樂、感受拔蘿蔔的樂趣。

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