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朴子市農會今起不收果菜市場垃圾 攤商怒倒垃圾抗議

嘉義縣朴子果菜市場攤商代表，今天倒垃圾在朴子市農會前表達抗議。（記者王善嬿攝）

嘉義縣朴子果菜市場攤商代表，今天倒垃圾在朴子市農會前表達抗議。（記者王善嬿攝）

2020-02-01 13:43:39

〔記者王善嬿／朴子報導〕嘉義縣朴子果菜市場攤商今天到朴子市農會前倒垃圾抗議，控訴農會所管的果菜市場，以每天每坪45元費用向攤商收租，2年一簽的合約也提到要攤商集中垃圾、以利清運，但農曆年前公告2月1日起就不收垃圾，攤商怒批農會沒經過協調就片面決定，且租金又高於其他公有市場，垃圾沒處倒，才將垃圾倒到農會前，以行動表達訴求、直到農會出面解決。

記者致電農會未獲回應；朴子市長吳品叡、縣議員黃嫈珺今到場關心，吳品叡說明，在前市長王如經任內，就依照「廢棄物清理法」規定不清運果菜市場、夜市的事業廢棄物，她上任以後也都依法行政，希望攤商與農會盡快協調解決；黃嫈珺說，過年期間是攤商最忙碌的時候，朴子市農會年前就發簡易公告，要攤商找清運公司、為難攤商，呼籲農會派代表跟攤商協商。

朴子果菜市場正在籌備成立自治會，自治會長陳歆婕表示，目前承租攤商近40攤，坪數較大的攤商一年甚至要繳交逾100萬元的租金，農會收了租金，卻以垃圾太多、每年送到焚化爐處理費龐大無法負擔，而公告今天起不收垃圾，然而有部分垃圾是非攤商傾倒，農會未盡管理職責，硬體損壞跟農會反映也未修繕，質疑農會收租不知道用去哪，真的太扯。

李姓攤商說，從民國55年起就在市場做生意，45年來不曾不收垃圾，今年卻首度公告不收垃圾，且剛過完年，要攤商去哪裡找清運業者？根本罔顧攤商權益。

攤商出示合約書，表示場地使用提到要求攤商把垃圾集中、以利清理，認為農會有責任清理垃圾。（記者王善嬿攝）

攤商出示合約書，表示場地使用提到要求攤商把垃圾集中、以利清理，認為農會有責任清理垃圾。（記者王善嬿攝）

朴子市農會公告今天起不收果菜市場垃圾，攤商怒倒垃圾在農會前。（記者王善嬿攝）

朴子市農會公告今天起不收果菜市場垃圾，攤商怒倒垃圾在農會前。（記者王善嬿攝）

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