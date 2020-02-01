平溪天燈節今晚登場 民眾戴口罩防疫

法國來台交換學生Morgane（中）與寄宿家庭一家人一起來平溪放天燈，一償心願。（新北市觀光旅遊局提供）

2020-02-01 13:28:15

〔記者林欣漢／新北報導〕今年第一場平溪天燈節今晚於平溪國中登場，許多民眾一早就到活動會場排隊領取天燈施放券，因應武漢肺炎疫情，大多自主戴口罩防寒也防疫，法國交換學生Morgane說，當初就是因為看到美麗的天燈照片，決定來台，今天總算一償心願。

對於武漢肺炎疫情，新北市府表示，已做好最高標準的預防措施，今晚升空的20呎鼠年生肖主燈，以及分8梯次施放的共100盞天燈，祈願透過大家「一起點亮，就有希望」，讓疫情趕快過去。

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今年的20呎主燈邀請到新北市高中職、大專院校藝術相關科系的年輕學子參與設計彩繪，以新年帶有幸福與財富的「鼠」為主題集體創作，為天燈彩繪增添更多藝術生命力，祈求在新的一年擁有數（鼠）不盡幸福，「就鼠你最旺，好運鼠不完」，將於下午亮相。

市府表示，今年首度在平溪車站、平溪老街石底橋及平溪區市民活動中心前廣場，推出3座天燈節專屬藝術裝置，融合天燈、鼠年生肖、山林美景的雷射雕刻藝術裝置、平溪地標及七彩天燈版鳥居等，展期至2月底。

第二場平溪天燈節將於2月8日元宵節在十分廣場（新北市平溪區南山坪136號）登場，當天上午10點可在現場領取免費的天燈施放券，市府建議有興趣的民眾提早規劃抵達現場，數量有限發完為止。詳情可上「2020新北市平溪天燈節」、「新北旅客」臉書粉絲團查詢。

民眾排隊領取平溪天燈施放券，大多有自備口罩防疫。（新北市觀光旅遊局提供）

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