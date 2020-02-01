「校園食材登錄平台2.0」上線 手機APP就可登錄

為強化校園午餐食材追蹤溯源，教育部「校園食材登錄平台2.0」正式上線，平台除了電腦版，還開發Android/iOS智慧手機、平板等APP應用程式，加強食品安全的把關。（記者林曉雲翻攝）

2020-02-01 12:40:35

〔記者林曉雲／台北報導〕為強化校園午餐食材追蹤溯源，教育部「校園食材登錄平台2.0」正式上線，平台除了電腦版，還開發Android/iOS智慧手機、平板等APP應用程式，加強食品安全的把關。

教育部國教署組長林良慶表示，民國103年配合行政院「食品雲計畫」，教育部委託財團法人資訊工業策進會協助開發與建置「校園食材登錄平台」，推動各級學校午餐食材管理電子化，落實校園午餐食材履歷追蹤與食安問題溯源，並可因應從幼兒園、國民中小學、高級中等學校到大專院校等不同的供餐型態。

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目前全國6176校（所）均已上線使用校園食材登錄平台，包含國中小3386校、高中職530校、大專校院151校、公設幼兒園2109所，平均每日登錄菜色約10萬筆，食材數約17萬筆，共計服務約426家團膳業者及2205家學校廚房。

此外，國教署也設置「智慧化校園餐飲服務平台」，以學校午餐作業流程為主，串接「校園食材登錄平台」後端的食安溯源系統，運用整合性的數據服務與資訊化管理功能，使作業流程及表單規格標準化，藉由蒐集學校營養師、午餐執行秘書的建議與經驗回饋，開發「智慧化、客製化、數位化」的系統服務，減輕學校行政負荷，並強化食材供應鏈透明度，掌握食材流向與溯源。

林良慶組長說明，隨著食安議題紛雜與多元，為進一步強化平台管理效能，國教署委託成功大學人工智能數位轉型研究中心將兩平台整合成「校園食材登錄平台2.0」，並協助維護運作與開發新功能。新平台資訊更透明化，參考現有食材的生產與供應狀況、食材目前的價位狀況，加上過去校園午餐的歷史數據，參考菜單資料庫中的大數據，用以對提供的食材進行最佳化之安排與配對。此菜單可提供給學校與午餐供應業者進行菜單的篩選，與供應量的掌控。

新平台也提早整合食材資訊來源，同步與行政院食安相關部會進行資料庫介接，並持續進行系統調教與維運、介接跨部會食安資料、廠商介接輔導、提供校園食安Open Data、營養午餐大數據分析、客戶諮詢服務等，發揮最大效能，林良慶組長表示，期望用科技為學童營養與校園餐飲食品安全盡心力。

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