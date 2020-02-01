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台灣燈會台中見 29區花燈車遊行先睹為快

大雅區花燈車以IDF飛機為主造型，配合在地金色奇蹟小麥為設計構想。（民政局提供）

大雅區花燈車以IDF飛機為主造型，配合在地金色奇蹟小麥為設計構想。（民政局提供）

2020-02-01 11:58:40

〔記者歐素美／台中報導〕2020台灣燈會在台中，為迎接主展區2月8日在后里花博園區展開，舉辦第二場29區花燈車遊行，各區花燈車昨晚在后里馬場園區花舞館集合後至后里區內遊行，沿途吸引民眾圍觀拍照，遊行後的花燈車將進駐「璀璨29花燈車燈區」，在燈會期間供民眾觀賞。

民政局長吳世瑋表示，市府於后里森林園區規劃「璀璨29花燈車燈區」，29行政區打造專屬在地特色花燈車，龍井區花燈車以龍為形象並行銷在地農特產西瓜等，並搭配竹坑南寮登山步道、麗水漁港等景點；梧棲區花燈車以海洋、稻田、廟宇及三井摩天輪為主軸，構築在地之觀光文化特色。

大雅區花燈車則以IDF飛機為主造型，承載智慧科技機器人及吉祥公仔-達達、雅雅，配合在地金色奇蹟小麥為設計構想；石岡區因位於水質水量保護區內，花燈車就以水滴寶寶及自行車道為花燈車主題意象；東勢區花燈車以東勢客家文化園區、新丁粄節等具客庄節慶之意涵融入設計，每個區都會結合宗教信仰、歷史建築、農特產品與觀光景點，呈現出獨特在地特色。

「璀璨29花燈車燈區」將於2月8日至22日，每晚6點到8點，由工作人員隨機邀請遊客參與花燈車競賽評比，受邀並完成票選的民眾，即可獲得限量小禮品。

東勢區花燈車以東勢客家文化園區、新丁粄節等具客庄節慶之意涵融入設計。（民政局提供）

東勢區花燈車以東勢客家文化園區、新丁粄節等具客庄節慶之意涵融入設計。（民政局提供）

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