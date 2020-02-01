武漢肺炎》韓要蓋大收容所 陳冠榮：像媽寶市長蓋模擬城市

陳冠榮痛批韓國瑜計畫蓋大收容所的發想。（記者王榮祥攝）

2020-02-01 11:49:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨指出，高市府已針對防疫用的大型收容場所準備開始施工，引發外界議論；罷韓四君子之一、前高市氣爆自救會長陳冠榮今痛批，像是一個媽寶市長在蓋模擬城市，永遠都不去管這城市真正的需求、搞不清真正的問題。

針對韓國瑜大收容所發想，陳冠榮今表示，可能因為他砂石業的背景？很愛蓋東西，不管現有體制怎樣怎樣，不過現有的制度怎麼樣，或者說，他根本搞不清現有體制下的制度，以現有的系統，他就要蓋愛情摩天輪、要蓋收容所，完全不顧這些地方是真的有這樣的需求嗎？

請繼續往下閱讀...

陳冠榮直言，他覺得韓國瑜就是一個媽寶，什麼都要靠中央，口罩不足靠中央、收容所、跟中央要錢都要靠中央，一個媽寶市長，可能因為他自己在蓋模擬城市、在玩模擬城市，卻永遠都不去管這個城市真正的需求，永遠看不見人民真正需求，永遠搞不清楚系統真正的缺失，真正的問題在哪裡？

陳冠榮說，所以他們已經站在這裡，就是要對這樣的狀況、永遠弄不清楚狀況的市長說不，要把他罷免下台。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法