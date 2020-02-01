武漢肺炎》因應疫情 中信金融管理學院開學時間延至3/2

武漢肺炎疫情持續延燒，中信金融管理學院宣布新學期將延後至3月2日開學。（圖擷自中信金融管理學院網頁）

2020-02-01 11:18:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近期武漢肺炎疫情持續延燒，中信金融管理學院為維護全校師生健康，宣布新學期將延後至3月2日開學，並已同步向教育部陳報修正學期行事曆，以降低校園群聚感染的機率。

中金院校長施光訓表示，校內有中國籍學生，另調查部分台籍學生也曾於寒假期間往來中國地區，為維護全校師生的健康，原訂開學日為2月17日，經決議報請教育部同意將開學日延後至3月2日，降低開學後群聚感染的風險，且為不影響學生每學期18週的受教權益，中金院將學期結束日順延，所有課程都會安排教師依進度完成授課。

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中金院並強調，後續在陸生返校後將安排專人進行14天的關懷、照顧、健康區隔等相關配套措施。

中金院說，因應中生可能於2月9日起陸續返校，中金院校方將進行14天健康區隔措施，安排單人宿舍套房，由專業人員妥善關懷與照顧，以確保所有在校師生的健康及安全。

此外，中金院也特別向教職同仁宣導，若寒假期間曾有中港澳旅遊史或接觸大陸地區返台親友，應主動告知單位主管，可申請居家工作並密切留意自身健康情況，期間隨時向單位主管回報。

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