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武漢肺炎》從中返台、呼吸會喘被要求正確防疫 男子竟怒推醫護

1名男子被要求前往大醫院急診，或撥打1922尋求正確管道，卻動怒推醫護人員。（圖截自該診所臉書）

1名男子被要求前往大醫院急診，或撥打1922尋求正確管道，卻動怒推醫護人員。（圖截自該診所臉書）

2020-02-01 10:52:56

〔記者周湘芸／新北報導〕隨著武漢肺炎疫情擴大，新北市1間耳鼻喉科診所在臉書PO文指出，昨天1名病患前往診所就醫，醫護人員得知對方近日剛從中國返台，且出現呼吸會喘的症狀，便建議他前往大醫院急診，或撥打1922尋求正確管道，沒想到對方卻動怒推醫護人員，更作勢打人。對此，記者致電該診所，櫃檯員工表示未看到事發經過，不清楚此事。診所臉書稍早則PO文指出，已向派出所報案，希望早日找到人。

新北市一間耳鼻喉科診所在臉書PO文指出，1名男子衝進診所，護理人員馬上向其量體溫、詢問旅遊史，得知他近日剛從中國返台，且出現呼吸喘的現象，便立即請他到門口，並建議他前往大醫院急診或撥打防疫專線有專人指引正確就醫管道。

沒想到，該名男子卻突然大聲叫罵，並對護理人員動手，旁觀男病患前往制止，對方更作勢打人，見護理人員說要報警，男子便直接跑掉。

該間診所指出，醫護人員站在防疫最前線過濾每位進診所的病患，卻發生令人痛心的事，醫護人員已經很辛苦了，拒絕醫療暴力。呼籲剛返台的台商要落實居家管理14天，若有出現相關症狀應立即通報，勿因擔心被發現而隨意服藥，反而害已害人。

對此，轄區派出所指出，該名男子昨天衝入診所，經護理人員詢問，男子自稱剛從中國返台，且出現呼吸會喘的症狀，醫護人員要求他至大醫院醫院就診，對方卻無法接受。目前尚無法確認男子是否感染，仍在調監視器找尋，後續相關資訊已轉知疾管單位處理，男子暴力行為恐涉及《醫療法》，呼籲民眾就醫時保持冷靜，並聽從醫療人員的指引。（11:11更新）

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該診所呼籲，醫護人員已經很辛苦了，拒絕醫療暴力。（圖擷取自該診所臉書）

該診所呼籲，醫護人員已經很辛苦了，拒絕醫療暴力。（圖擷取自該診所臉書）

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