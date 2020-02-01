10天限定！野柳夜訪女王頭 今起開放售票

夜晚的野柳女王頭在光影交錯下，呈現不同於白天的風情，令人驚艷。（交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

2020-02-01 10:43:05

〔記者林欣漢／新北報導〕交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）自2018年起，在知名的新北市野柳女王頭舉辦「夜訪女王頭」活動，結合奇岩及聲光特效，讓夜晚的野柳成為難能可貴的夜間體驗，深受好評，北觀處表示，今年活動期間從4月17日起至26日止，為期10天，今天起開放售票，詳情可上野柳地質公園官網查詢，或電洽：02-24922016。

夜晚的野柳女王頭及蕈石群結合聲光特效，呈現不同於白天的風情，令人驚艷。（交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

北觀處表示，他們從2018年開始行銷「野柳石光-夜訪女王」品牌，以海浪、漁火等元素為背景，多色的燈光變化搭配音樂，運用光影特效呈現野柳蕈石群及女王頭的特別光影美景，讓民眾近距離欣賞女王夜間之美，也希望藉由夜間活動的舉辦及女王頭的魅力行銷北海岸，帶動北海岸的地質特色、藝術美食、宗教文化、溫泉美食及在地伴手禮等觀光旅遊產業，拓展國際知名度。

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結合奇岩及聲光特效，讓夜晚的野柳成為國際難能可貴的夜間體驗。（交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

在多變的光影交錯下，夜晚的女王頭呈現不同於白天的風情，令人驚艷。北觀處表示，今年活動將光影區域擴大到野柳地質公園全區，「女王音樂會」場次維持2場次，4月18日特地邀請情歌王子林隆璇及金嗓天后周蕙擔綱演出，4月25日則請到陳昇來演繹他特有的昇式情歌氛圍。

2場音樂會還邀請大提琴家張正傑、國立台灣交響樂團青年團及小提琴家康妮媚（Connie Mae）等人，在野柳岬海邊，搭配特殊的海景與音樂，要讓國內外朋友感受野柳獨一無二的海天一色夜景。

活動今天起開放售票，門票200元，每日限量700張，活動期間無半票優惠，同時也透過旅行社（雄獅旅行社、安威旅行社）及網路平台（KKday）銷售，當日也開放現場購票，限量200張；「女王音樂會」票價為1千元，每場次限量600張，為維護音樂會現場氣氛，兒童需6歲以上始可入場。

北觀處說，為便利購票民眾前往野柳地質公園參與活動，安排台北車站東三門至野柳地質公園來回接駁專車服務，每天往返各2班，民眾只要有購買門票，即可加購接駁專車，單趟50元，來回100元，乘車收入將悉數捐贈給新北市家扶中心為慈善公益之用，門票電話預約：02-24922016，購票資訊請至野柳地質公園官網查詢。

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