武漢肺炎》韓國瑜稱將設大收容所 李四川：料敵從寬的準備

李四川說明，規劃肺炎患者大收容所是預作準備。（記者王榮祥攝）

2020-02-01 09:54:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨指出，擔心疫情即將爆發，高雄將設置武漢肺炎患者大型收容所，引發各界議論；高市副市長李四川今表示，是做預備的規劃，不是重新蓋，是因應疫情發展、料敵從寬的準備。

韓國瑜昨指出，擔心疫情將爆發，高雄將設置武漢肺炎患者大型收容所，他透露已有預備場地，也開始規畫各種施工，預算的話會調動各種經費來完成，強調站在政府立場，短、中、長期都要能預備，請大家不要恐慌，政府看問題要看遠一點。

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但其大收容所說法引發各界議論，被質疑跟中國急就章蓋大型收容所作法很像？也有人擔心此說法會引發基層恐慌！

李四川今說明，在應變中心所談的，是比照SARS防疫作為，先預定找到合適營區，如果這營區是空在那裡，假設萬一出現像SARS的狀況，就有一個可以收留的中心；所以先跟軍方協調先預借，視疫情狀況再來進到這個施工。

李四川補充，現在是做預備規劃，大概要等中央疫情如果有發展到那一個狀況，會立即去做；地點當然看了幾個地方，不是去重新蓋，而是原來就有的房舍，把它做一個整修，大概就可處理。

李四川強調，這個還是要配合中央防疫中心公布的疫情，如果疫情屆時嚴重，必要的時候，也會在短時間內把它完成 都是把它做所謂料敵從寬、嚴格來做這準備，這個部分（場所）有2、3個點。

李四川說，疫情到現在為止，不管是口罩還是所有防疫動作，高雄市都走在各縣市前面，所以也請市民不必恐慌，但是在市政府當然要做最好的準備。

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