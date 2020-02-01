為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》韓國瑜稱將設大收容所 李四川：料敵從寬的準備

李四川說明，規劃肺炎患者大收容所是預作準備。（記者王榮祥攝）

李四川說明，規劃肺炎患者大收容所是預作準備。（記者王榮祥攝）

2020-02-01 09:54:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨指出，擔心疫情即將爆發，高雄將設置武漢肺炎患者大型收容所，引發各界議論；高市副市長李四川今表示，是做預備的規劃，不是重新蓋，是因應疫情發展、料敵從寬的準備。

韓國瑜昨指出，擔心疫情將爆發，高雄將設置武漢肺炎患者大型收容所，他透露已有預備場地，也開始規畫各種施工，預算的話會調動各種經費來完成，強調站在政府立場，短、中、長期都要能預備，請大家不要恐慌，政府看問題要看遠一點。

但其大收容所說法引發各界議論，被質疑跟中國急就章蓋大型收容所作法很像？也有人擔心此說法會引發基層恐慌！

李四川今說明，在應變中心所談的，是比照SARS防疫作為，先預定找到合適營區，如果這營區是空在那裡，假設萬一出現像SARS的狀況，就有一個可以收留的中心；所以先跟軍方協調先預借，視疫情狀況再來進到這個施工。

李四川補充，現在是做預備規劃，大概要等中央疫情如果有發展到那一個狀況，會立即去做；地點當然看了幾個地方，不是去重新蓋，而是原來就有的房舍，把它做一個整修，大概就可處理。

李四川強調，這個還是要配合中央防疫中心公布的疫情，如果疫情屆時嚴重，必要的時候，也會在短時間內把它完成 都是把它做所謂料敵從寬、嚴格來做這準備，這個部分（場所）有2、3個點。

李四川說，疫情到現在為止，不管是口罩還是所有防疫動作，高雄市都走在各縣市前面，所以也請市民不必恐慌，但是在市政府當然要做最好的準備。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》韓國瑜要蓋大型收治場所 柯：不是很懂的人不要講
2020-02-01 09:51

武漢肺炎》韓國瑜要蓋大型收治場所 柯：不是很懂的人不要講
武漢肺炎》韓國瑜想蓋肺炎收容所 防疫專家打臉：落伍！
2020-01-31 23:51

武漢肺炎》韓國瑜想蓋肺炎收容所 防疫專家打臉：落伍！
武漢肺炎》韓國瑜擬蓋大型收容所 周玉蔻：是傻了還是瘋了？
2020-01-31 22:56

武漢肺炎》韓國瑜擬蓋大型收容所 周玉蔻：是傻了還是瘋了？
武漢肺炎》開學後每天需55萬片口罩 韓國瑜：頭痛買不到
2020-01-31 18:34

武漢肺炎》開學後每天需55萬片口罩 韓國瑜：頭痛買不到
生活今日熱門
2020-01-31 22:59

武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發

2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂

2020-01-31 18:51

急凍！彰化縣最低4.1度 2天17人OHCA

2020-01-31 18:44

疫情再燒？ 指揮中心晚間7點30分緊急記者會

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播