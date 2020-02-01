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九族櫻花提早「開工」綻放7成 賞櫻可到2月底

日月潭風景區內的九族文化村，園區八重櫻已經綻放7成，其他還有晚開的富士櫻，賞櫻可到2月底。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區內的九族文化村，園區八重櫻已經綻放7成，其他還有晚開的富士櫻，賞櫻可到2月底。（記者劉濱銓攝）

2020-02-01 09:21:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕受惠春節寒流和濕冷天氣，日月潭風景區內的知名賞櫻勝地九族文化村，年後八重櫻已提早「開工」綻放，花況約7成，從園區制高點往山下望去，都可看見桃紅櫻花怒放，預估到2月10日，還有粉紅富士櫻跟著綻放，花期可到2月底，此外，今年還開放寵物入園，還有總獎金高達90萬元的櫻花攝影比賽，要讓攝影玩家大秀身手。

九族文化村指出，今年春節的一波寒流，將冬眠的櫻花喚醒，之後受到太陽照射，整個園區的櫻花都紛紛開出嬌豔花朵，目前園區制高點的觀山樓，八重櫻已綻放7成，山下的櫻花大道富士櫻，也預計在2月10日綻放，整個園區賞櫻祭可持續到2月底。

園區也指出，今年櫻花綻放較往年提早約1週，與去年櫻花「大遲到」相較，則提早約1個月，不過園區櫻花因受到悉心照顧，因此花況都相當穩定漂亮。

因應近年愈來愈多遊客詢問攜帶寵物入園，今年若要帶「毛小孩」遊覽園區，則需附防疫注射證明，搭乘纜車則要放進寵物籠，就可帶著寵物遊園賞櫻，一同體驗廣闊的園區森林浴。

另外，今年櫻花祭適逢20週年紀念，此次也復辦九族櫻花攝影比賽，不僅有櫻花組獎勵，還特別新增寵物組，兩組別金牌各有3萬元獎金和價值1萬元獎品，其餘還有銀牌、銅牌、優勝、佳作等，比賽總獎金高達90萬元。

日月潭風景區內的九族文化村，受到寒流與水氣催花，園區八重櫻已經綻放7成花況。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區內的九族文化村，受到寒流與水氣催花，園區八重櫻已經綻放7成花況。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區內的九族文化村賞櫻祭開跑，今年還開放讓「毛小孩」入園，並有櫻花與寵物攝影賽讓攝影玩家大秀身手。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區內的九族文化村賞櫻祭開跑，今年還開放讓「毛小孩」入園，並有櫻花與寵物攝影賽讓攝影玩家大秀身手。（記者劉濱銓攝）

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