墾丁海域海龜又傳中「鉤」還擱淺 海巡急搶救

墾丁國家公園海域又傳海龜遭漁具刺傷。（記者陳彥廷翻攝）

2020-01-31 22:50:08

［記者陳彥廷／屏東報導］墾丁國家公園海域昨天傍晚又傳出有海龜遭魚鉤刺傷，所幸經海巡署南部分署第六岸巡隊紅柴坑安檢所派員搶救，並送往國立海洋生物博物館檢查與安置。

海巡署南部分署第六岸巡隊接獲民眾通報，指位於屏東紅柴坑漁港萬應祠礁岩區有1隻海龜受困，適逢寒冬之際，岸際海象不佳，南部分署第六岸巡隊紅柴坑安檢所隨即派遣海巡隊人員，前往民眾通報的海龜受困地點實施救援。

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海巡人員抵達現場後，發現1隻海龜受困礁岩縫中動彈不得，無法自行脫困游回海中，當下立即與國立海洋生物博物館、屏東縣政府農業處動物保護及保育科聯繫，並測量海龜身長48公分、寬45公分，經國立海洋生物博物館獸醫判斷為保育類「綠蠵龜」。

該海龜雖然生命跡象穩定，但海巡人員仔細檢查其外觀，赫然發現海龜頸部遭中型魚鉤（7號）刺傷，經海生館獸醫指導，先將海龜頸部上的魚鉤拔起，並以毛巾沾濕海水覆蓋海龜給予保濕後，帶回紅柴坑安檢所暫時安置。

由於海龜頸部遭魚鉤刺傷須進一步檢查，今天早上將海龜送往國立海洋生物博物館檢查與安置，同時，獸醫李宗賢對海巡署同仁在海洋生態保育及維護工作上的努力表示肯定。

南部分署第六岸巡隊呼籲，民眾若發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理。

海龜頸部遭魚鉤刺傷。（記者陳彥廷翻攝）

墾丁國家公園海域再傳海龜遭漁具刺傷，海巡署南部分署第六岸巡隊紅柴坑安檢所派員搶救。（記者陳彥廷翻攝）

經海生館獸醫指導，海巡人員將海龜頸部上的魚鉤拔起。（記者陳彥廷翻攝）

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