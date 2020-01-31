有家人自中返台！ 病患隱匿「接觸史」 醫師怒了

醫師白永嘉今在臉書發文呼籲，要想守住台灣，國人在就醫時，就千萬不可再隱瞞告知接觸史與旅遊史，務必主動告知。圖為外科口罩（右），能阻隔飛沫傳染，而95口罩主要醫護使用。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-31 22:39:11

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，各界嚴防疫情擴散，民眾集體戴上口罩，保護自己，也保護別人。醫師白永嘉今在臉書發文指出，遇到很多隱匿病情的案例，並再度呼籲，要想守住台灣，國人在就醫時，就千萬不可再隱瞞告知接觸史與旅遊史，務必主動告知。

根據貼文 ，醫師白永嘉分享一則，自疫區歸國的國人隱匿病情的案例。一位咳嗽症狀嚴重到「感覺肺都快掉出來」的病患，在醫師不斷追問之下，才脫口坦承弟弟一家人，從中國歸國過年，大家族在同個屋簷下，已經住在一起好多天了。

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對此，醫師白永嘉疾言厲色表示，「台灣的疫情如果真爆發，就是這些人隱瞞造成的」。白永嘉表示，雖說已經生病的病患很可憐，醫師也不忍苛責病患，但老實說，真的超討厭這種病人，明明知道應該要立即「主動通報」，卻隱瞞著不說，如此自私的行為，不知將害到多少無辜的人。

文末，白永嘉再次呼籲，防疫工作需要每個人齊心共同配合，要想守住台灣，國人在就醫時，就千萬不可再隱瞞旅遊史與接觸史，務必主動告知。

貼文一出，網友紛紛留言，「大家都可以體諒生病的人。但隱匿病情，而傷害更多人，就是可惡」、「不懂隱瞞病情對自己有什麼好處，早發現早治療不是早恢復健康嗎！」、「大家就是擔心這種隱匿病情就在周遭，才會一直買口罩」、「不自我隔離，硬出來亂晃的也很可惡！」

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