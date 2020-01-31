澎湖加強戒備武漢肺炎 賴峰偉提出4大建議

澎管處加強各開放場館消毒，全力防範武漢肺炎。（澎管處提供）

2020-01-31 21:32:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國武漢肺炎病毒來勢洶洶，各界擔憂直接衝擊今年澎湖觀光，澎湖縣長賴峰偉今日在中央防疫視訊會議，要求在澎湖機場、港口增設紅外線體溫測量儀，並且加強驅離中國漁船，以及提供近期有中國旅遊史的中國配偶資料。

主持會議的行政院副院長陳其邁，允諾派遣海巡強力驅離中國漁船，以及提供近期至中國旅遊的中國籍配偶資料。至於機場、港口裝設紅外線體溫測量儀，陳其邁認為疫情尚未達社區感染階段，暫不考慮。賴峰偉則請相關單位持續與中央溝通，必要時由縣府自行購置體溫測量儀。

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賴峰偉表示，澎湖四面環海，地理環境特殊，漁民以海維生，漁民有機會接觸來自中國廣東、福建漁船，現在廣東確診363例、福建也有101例，他呼籲中央加強取締大陸漁船，提升港口防疫力道，增加巡邏密度，避免漁民與大陸漁船接觸。防疫最高準則是將疫情阻絕於境外，雖然武漢肺炎患者不見得都會發燒，但防疫不能輕忽，多一道檢查，就多一份保障，因此向中央要求在機場、港口裝設紅外線體溫測量儀。

此外，澎湖有6百餘名中國配偶，社會處向移民署調閱近期前往中國旅遊的中國配偶資料，移民署卻以個資為由拒絕，讓縣府無從掌握防疫對象，形成防疫漏洞，因此向陳其邁請求協助，希望提供移民署資料讓澎湖追蹤管理。而交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為加強因應武漢肺炎疫情，自年假期間起全面於各遊客中心實施防疫措施。

元宵節旺季即將來臨，武漢肺炎防疫進入高峰期。（澎管處提供）

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