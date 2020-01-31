武漢肺炎》進學校要戴口罩 盧秀燕建議：家長接送別進幼兒園

盧秀燕視察幼兒園防疫，入園前戴上口罩、量體溫。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-31 21:00:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2月11日開學在即，盧秀燕今天視察南區一家幼兒園時表示，高中以下各級學校，師生及人員入校園應戴口罩，她更建議幼兒園、托嬰中心除了非園方人員最好不要進入園區，家長接送小孩應在門口、不要進入，另外，開學前也會要求各校調查學生旅遊史、是否有中港澳親友接觸史。

盧秀燕視察防疫情形時，也提到口罩調度和存量問題，30日為醫事機構緊急調度1萬片，目前各醫療院所勉強夠用，但擔心未來存量，尤其是較小的診所，但中央已經全數徵用全國一般醫用口罩，會向中央爭取需求，也會依其分配數量來調度全市使用。

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盧秀燕表示，國內工廠生產口罩每日約400萬片，據了解加班的話可以每日增至600萬片，現在全國徵用、統一分配，呼籲市民，台中市無武漢炎感確診病例，不用過度恐慌，口罩應會夠用。衛生局稍晚表示，中央將依各市人數給予分配。

武漢疫情來勢洶洶，台中市已宣布各級學校、幼兒園、補習班加強防疫，第一線接觸洽公民眾的教職員工及入園的家長、訪客等應戴口罩，校園內每週均進行消毒，各校園應備妥足量的防疫物資，包括口罩、洗手用品、額溫槍及消毒用品等，開工當日各校園立即設置警示牌，宣導勤洗手、戴口罩等。

教育局表示，各級學校已請各校園加強警覺，倘發現學生或教職員工有發燒、咳嗽、呼吸困難等疑似症狀者，應請其立即就醫診治，及落實生病不上班、不上課，後續並追蹤其診治狀況，如經醫師診斷為疑似或確診案例者，立即執行校園傳染病通報程序。

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私立幼兒園學童在學校戴口罩上課。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕到幼兒園視察防疫情形。（記者蔡淑媛攝）

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