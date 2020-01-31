武漢肺炎》口罩搶手！中市議員發1000片 半小時索取一空

邱素貞服務處包裝準備發送民眾1000片口罩。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-31 20:38:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國武漢肺炎疫情擴大，民眾搶購口罩，一片難求，民進黨台中市議員邱素貞今天準備1000片口罩，在南區正義街的服務處免費發放，半個多小時就被索取一空，許多人攜家帶眷同來，一人一片，很快就送完了，邱素貞說，口罩在過年前就陸續購買，準備在元宵節提燈籠活動發放民眾使用，不過活動取消，提前發送，提醒防疫安全。

邱素貞說，當年SARS疫情爆發期間，包括漂白水、口罩等都買不到，讓她產生危機意識，去年陸續採購醫療型口罩，原本打算與國光里長陳雅惠於2月8日晚間舉辦元宵節提燈籠活動時，發送參加民眾使用，這次因應武漢爆發新型冠狀病毒的大規模疫情，大家都缺口罩，決定提早發送已採購的1000片口罩，希望發揮拋磚引玉。

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葉小姐帶著孩子也到服務索取口罩，她說，跑了幾家便利商店與藥妝店都買不到醫療型口罩，店家告訴她，最快2月3日才有貨，聽到邱素貞議員免費發送口罩，一家3人都來排隊索取。

謝先生說，武漢肺炎疫情嚴重，他從過年期間至今都不敢出門，連便利商店都不敢去，用不到口罩，聽說有免費口罩也來排隊索取。

邱素貞強調，政府防疫措施做得很不錯，呼籲大家不要過度囤積，身處密閉空間要戴口罩也要勤洗手。

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邱素貞發送1000片口罩。（記者蔡淑媛攝）

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