口罩缺貨難買 議員爆額溫槍也買不到

台北市各大超商、藥局口罩都缺貨，面臨緊接而來的開學潮，讓不少家長擔心。（記者楊心慧攝）

2020-01-31 22:31:01

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，台北市各大超商、藥局口罩都缺貨，面臨緊接而來的開學潮，讓不少家長擔心，台北市議員王鴻薇表示，不僅口罩缺貨，很多家長致電辦公室，反映目前學校買不到額溫槍，她要求市府衛生局和教育局務必協助學校在開學前，準備好額（耳）溫槍，酒精，口罩等防疫品，並制定校園防疫措施，對武漢肺炎務必嚴正以待。

台北市教育局主秘陳素慧表示，北市教育局會協助學校整備防疫品，這部分已和學校討論，額（耳）溫槍在數量上無法每班配置，但會採分流監測，像是在校門口量額溫、發放自主管理卡填寫等。陳素慧坦言，目前口罩皆由中央徵調，學校若要備口罩確實有困難，也有向中央反映事實要讓地方政府的學校買來備用。

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王鴻薇指出，武漢肺炎疫情流行時間正逢春節，加上後續開工、開學，皆讓民眾出入公共場合機會大增，尤其家長擔心是人之常情，她已要求相關措施因應，台北市衛生局和教育局需協助學校於開學前，準備好額（耳）溫槍，酒精，口罩等防疫品。

王鴻薇說，目前北市教育局已回覆表示，各級學校在開學前會成立防疫小組，並準備適當防疫物資，如額（耳）溫槍、酒精、消毒水等，並用LINE、簡訊通知家長做相關通知。

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