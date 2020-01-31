口罩難買 黃偉哲：需要才購置 不是趕流行

台南市長黃偉哲（前左二）下午到大賣場實地視察口罩販售情況。（記者楊金城翻攝）

2020-01-31 20:41:35

〔記者楊金城／台南報導〕武漢病毒威脅，造成市場口罩之亂，民眾搶買口罩，有的還買不到，引起民怨，台南市長黃偉哲說，口罩應優先給第一線醫護、防疫人員、公務體系等，民眾真的需要才購置口罩，不是看別人戴也跟著戴，這不是趕流行。

黃偉哲說，目前台灣並無社區群眾感染的危險，不需要人人都要戴口罩，只有進到醫院、公眾場合、密閉空間才需要戴口罩，在家裡、空曠處並不需要戴，如果每人都要，再多的口罩也不夠用，口罩要給真正有需要的人。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲今天參訪佳里梅桂牧場啟用智慧機器人擠乳機時，就未戴口罩，下午再到大賣場實地視察口罩販售情況，他說，如果每個人都想戴、硬要買，就會造成口罩之亂，大家要共體時艱。

對於有議員要求啟動稽查市場口，台南市經濟發展局則回應說，南市有5家工廠生產醫療級口罩，目前每日最大產量為85萬片，已協調廠商加開生產線24小時不停機趕製，未來產能可望再增加，呼籲民眾毋須過度恐慌及大量囤貨，避免第一線醫護、警消、櫃台人員等買不到口罩使用。

南市經發局局長陳凱凌表示，配合中央防疫政策，每日均會派員了解轄內口罩工廠生產狀況及消保官會同稽查是否有不當囤貨及哄抬價格的亂象。

台南市消保官楊璿圓說，因應武漢肺炎疫情，醫療用口罩目前已公告為防疫用品，如發現銷售通路有囤貨或哄抬物價，將依公平交易法第40條規定，最高得處新臺幣五千萬元以下罰鍰。

連鎖通路店家表示，目前每日均由總公司物流統一配送，但因民眾預期心理造成搶購熱潮，通常一上架不到5分鐘即銷售一空。

南市經發局說，已緊急商請南市五家醫療型口罩製造工廠全力配合最大產能，除全力配合中央防疫政策及維護長期合作客戶之權益外，如有多餘產量可以優先提供給南市轄內通路商，優先販賣給南市市民，以確保最大多數民眾可以買得到。

經發局統計南市各通路商及藥妝店等銷售據點在除夕前一日至大年初五，台南轄內口罩總銷售量為2091822片，初六開工首日銷售量為270310片，民眾如發現轄內業者有不當囤貨及哄抬價格之現象，可撥打消費者服務專線1950進行檢舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法