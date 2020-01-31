武漢肺炎》政府徵購口罩長期抗戰 華新：評估增開6條產線

配合政府每日徵購400萬片口罩，口罩工廠趕工製作。（記者陳冠備攝）

2020-01-31 17:45:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情延燒，口罩頓時洛陽紙貴，政府為讓全民有口罩戴，即日採取向業者全面徵購醫療等級口罩，每日達400萬片，再統一調配至國內四大通路販售，然而仍有不少民眾反應買不到，為此政府已私下詢問口罩業者能否增加產能可能？彰化口罩大廠華新表示，確實收到詢問，目前廠方正評估增加6條生產線成本，合計12條產線可日產100萬片口罩。

台灣去年口罩量有9成向中國進口，武漢肺炎引爆後，中國難以出口口罩，台灣立即面臨存量嚴重不足窘境，為此中央流行疫情指揮中心昨晚宣布，今日起到2月15日期間，全數徵用國內口罩工廠生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，每人每次限買3片，每片價格8元，明天起降為6元，盼能減緩口罩慌。

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不過有業者透露，這波疫情恐蔓延至夏季，政府已做好長期抗戰準備，昨日下午來電查詢口罩業者能否增加生產線，及有否倉庫可因應庫存。

華新醫材集團董事長鄭永柱坦承收到詢問，他表示，目前華新有6條產線每天生產30萬片口罩，若人員加班產能可提高至40萬片，恰巧公司目前有新廠房空間可增加至少6條生產線，依新機器效率，每日可生產60萬片，合計新舊生產線可日產100萬片。

「增加產能還須政府大力協調」，鄭永柱說，增加產能最需面臨資金、人力問題，而生產機器產商是否能配合製造機器，另外原料商供應也要充足才可以，雖然目前原物料仍可供數週使用，但已聽聞國外有些原物料已悄漲一倍，屆時原物料是否無虞無法預料，部分上游端也希望用現金交易才出貨，且疫情過後，增產口罩跟新員工該何去何從？這些都待政府擬出方向，若協調順利，最快1個月內新的生產線就可以開始作業。

鄭永柱指出，政府因應疫情政策多變，業者在「非常時期」都願意配合，尤其近來各通路要求增產、實在應付不來，政府統籌並每天派人來收貨反而能減緩各工廠的負擔，比較困擾的是，原本已下訂的訂單目前無法如期出貨，其中有些是醫療前線等單位，這些訂單該如何處理，公司還要再開會討論。

鄭永柱也說，近年受空污影響，讓原本是夕陽產業的口罩業有了轉機，據統計，台灣每年進口4億片口罩，國內每年自產自用口罩約2億片，這次疫情已提昇「國際關注公共衛生緊急事件」，國際都有強烈的口罩需求，未來台灣要進口口罩未必容易，政府禁出口1個月應屬合理。

另外目前民生通路都是店員自行分裝3片1入來販售，讓人覺得衛生堪慮，鄭永柱認為，工廠是可以配合分裝，但是人力、成本、出貨量都會受到影響，而目前政府規範每片口罩8元（2月1日起改6元）政策應是考量物流、包裝、分裝等成本所折合出的價格，尊重政府制訂的金額。

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政府宣布全數徵用國內口罩工廠生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，工廠無法再對外進行零售，只能等待政府徵購。（記者陳冠備攝）

華新口罩工廠配合政府政策，暫停對外販售口罩。（記者陳冠備攝）

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