武漢肺炎》政府徵購口罩長期抗戰 華新：評估增開6條產線
〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情延燒，口罩頓時洛陽紙貴，政府為讓全民有口罩戴，即日採取向業者全面徵購醫療等級口罩，每日達400萬片，再統一調配至國內四大通路販售，然而仍有不少民眾反應買不到，為此政府已私下詢問口罩業者能否增加產能可能？彰化口罩大廠華新表示，確實收到詢問，目前廠方正評估增加6條生產線成本，合計12條產線可日產100萬片口罩。
台灣去年口罩量有9成向中國進口，武漢肺炎引爆後，中國難以出口口罩，台灣立即面臨存量嚴重不足窘境，為此中央流行疫情指揮中心昨晚宣布，今日起到2月15日期間，全數徵用國內口罩工廠生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，每人每次限買3片，每片價格8元，明天起降為6元，盼能減緩口罩慌。
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不過有業者透露，這波疫情恐蔓延至夏季，政府已做好長期抗戰準備，昨日下午來電查詢口罩業者能否增加生產線，及有否倉庫可因應庫存。
華新醫材集團董事長鄭永柱坦承收到詢問，他表示，目前華新有6條產線每天生產30萬片口罩，若人員加班產能可提高至40萬片，恰巧公司目前有新廠房空間可增加至少6條生產線，依新機器效率，每日可生產60萬片，合計新舊生產線可日產100萬片。
「增加產能還須政府大力協調」，鄭永柱說，增加產能最需面臨資金、人力問題，而生產機器產商是否能配合製造機器，另外原料商供應也要充足才可以，雖然目前原物料仍可供數週使用，但已聽聞國外有些原物料已悄漲一倍，屆時原物料是否無虞無法預料，部分上游端也希望用現金交易才出貨，且疫情過後，增產口罩跟新員工該何去何從？這些都待政府擬出方向，若協調順利，最快1個月內新的生產線就可以開始作業。
鄭永柱指出，政府因應疫情政策多變，業者在「非常時期」都願意配合，尤其近來各通路要求增產、實在應付不來，政府統籌並每天派人來收貨反而能減緩各工廠的負擔，比較困擾的是，原本已下訂的訂單目前無法如期出貨，其中有些是醫療前線等單位，這些訂單該如何處理，公司還要再開會討論。
鄭永柱也說，近年受空污影響，讓原本是夕陽產業的口罩業有了轉機，據統計，台灣每年進口4億片口罩，國內每年自產自用口罩約2億片，這次疫情已提昇「國際關注公共衛生緊急事件」，國際都有強烈的口罩需求，未來台灣要進口口罩未必容易，政府禁出口1個月應屬合理。
另外目前民生通路都是店員自行分裝3片1入來販售，讓人覺得衛生堪慮，鄭永柱認為，工廠是可以配合分裝，但是人力、成本、出貨量都會受到影響，而目前政府規範每片口罩8元（2月1日起改6元）政策應是考量物流、包裝、分裝等成本所折合出的價格，尊重政府制訂的金額。
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