為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

買不到兒童口罩！家長聰明DIY應急

武漢肺炎疫情持續擴大，成人口罩成為搶手商品之外，兒童口罩也供不應求。圖為老師替上學的孩子戴口罩。（資料照）

武漢肺炎疫情持續擴大，成人口罩成為搶手商品之外，兒童口罩也供不應求。圖為老師替上學的孩子戴口罩。（資料照）

2020-01-31 18:55:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續擴大，成人口罩成為搶手商品之外，兒童口罩也供不應求。經濟部已協調廠商生產兒童口罩，而1名媽媽利用針線，把成人口罩改造成小朋友也能使用的尺寸，希望這幾天能應急一下。

中國湖北省武漢市「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肺炎疫情造成人心惶惶，我國為避免口罩供需失衡、哄抬價格，15日以前，每日將140萬片口罩分配給醫療及防疫公務，60萬片給醫院及附近藥局等通路使用，其餘200萬片釋出給4大超商，每人限購1至3片。

但不少家長反映買不到小朋友尺寸的口罩，超商也只剩大人尺寸的口罩。經濟部今（31）日指出，目前正在調查兒童口罩的產能，將協調廠商生產小尺寸兒童用口罩，務必在開學前提供足夠的兒童口罩給學童使用。

臉書專頁「農藝女孩看世界」今天發文分享，近日溫差大，1名媽媽見孩子過敏，鼻涕流不停，卻急需口罩保暖，於是把成人口罩兩邊往內折，再以針線固定4個邊角，做出應急用的兒童口罩。「農藝女孩看世界」也在留言區補充，「訂書針怕刮傷臉」，用線來固定邊角是相對安全的選擇。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

有家長動手DIY，把成人口罩改造成適合孩子戴的尺寸。（圖擷取自「農藝女孩看世界」臉書專頁）

有家長動手DIY，把成人口罩改造成適合孩子戴的尺寸。（圖擷取自「農藝女孩看世界」臉書專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》超哈扣！中國社群瘋傳「硬核」口罩 奇葩DIY全都錄
2020-01-30 23:28

武漢肺炎》超哈扣！中國社群瘋傳「硬核」口罩 奇葩DIY全都錄
武漢肺炎》新加坡將免費發放520萬個口罩 每戶可領4個
2020-01-30 17:11

武漢肺炎》新加坡將免費發放520萬個口罩 每戶可領4個
武漢肺炎》200萬個口罩還不夠！南韓考慮再捐1.5億給中國
2020-01-30 14:56

武漢肺炎》200萬個口罩還不夠！南韓考慮再捐1.5億給中國
武漢肺炎》香港鬧「口罩荒」 各區藥妝店外現百人長龍
2020-01-30 12:33

武漢肺炎》香港鬧「口罩荒」 各區藥妝店外現百人長龍
武漢肺炎》香港正妹進口6000個口罩成本價賣 網讚人美又善良
2020-01-29 22:09

武漢肺炎》香港正妹進口6000個口罩成本價賣 網讚人美又善良
武漢肺炎》親中藝人批口罩政策 林艾德：憑什麼？
2020-01-29 16:42

武漢肺炎》親中藝人批口罩政策 林艾德：憑什麼？
生活今日熱門
2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

2020-01-30 23:39

超越晶晶！專業翻譯批改「范范體」 網笑翻：是哈佛？

2020-01-31 14:29

武漢肺炎》網路造謠綠營政府賣口罩賺45億 民進黨：將提告

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播