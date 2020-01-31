買不到兒童口罩！家長聰明DIY應急

武漢肺炎疫情持續擴大，成人口罩成為搶手商品之外，兒童口罩也供不應求。圖為老師替上學的孩子戴口罩。（資料照）

2020-01-31 18:55:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續擴大，成人口罩成為搶手商品之外，兒童口罩也供不應求。經濟部已協調廠商生產兒童口罩，而1名媽媽利用針線，把成人口罩改造成小朋友也能使用的尺寸，希望這幾天能應急一下。

中國湖北省武漢市「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肺炎疫情造成人心惶惶，我國為避免口罩供需失衡、哄抬價格，15日以前，每日將140萬片口罩分配給醫療及防疫公務，60萬片給醫院及附近藥局等通路使用，其餘200萬片釋出給4大超商，每人限購1至3片。

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但不少家長反映買不到小朋友尺寸的口罩，超商也只剩大人尺寸的口罩。經濟部今（31）日指出，目前正在調查兒童口罩的產能，將協調廠商生產小尺寸兒童用口罩，務必在開學前提供足夠的兒童口罩給學童使用。

臉書專頁「農藝女孩看世界」今天發文分享，近日溫差大，1名媽媽見孩子過敏，鼻涕流不停，卻急需口罩保暖，於是把成人口罩兩邊往內折，再以針線固定4個邊角，做出應急用的兒童口罩。「農藝女孩看世界」也在留言區補充，「訂書針怕刮傷臉」，用線來固定邊角是相對安全的選擇。

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有家長動手DIY，把成人口罩改造成適合孩子戴的尺寸。（圖擷取自「農藝女孩看世界」臉書專頁）

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