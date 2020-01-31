武漢肺炎》兒童口罩買不到 經濟部協調業者增加產能

中國武漢肺炎疫情延燒，許多民眾搶買口罩，但不少媽媽哀嚎實在買不到小孩子用的醫療口罩；中央疫情指揮中心表示，每天國產400萬片醫療用口罩中，僅約10%到15%、約40萬到60萬片是兒童用口罩，之後會和廠商溝通、調整產能。（資料照）

2020-01-31 16:42:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，許多民眾搶買口罩，但不少媽媽哀嚎實在買不到小孩子用的醫療口罩；中央疫情指揮中心表示，每天國產400萬片醫療用口罩中，僅約10%到15%、約40萬到60萬片是兒童用口罩，之後會和廠商溝通、調整產能。

中央疫情指揮中心下午召開疫情記者會，多數媒體提問口罩問題；經濟部指出，目前已協調業者增加產能、輪班並採三班制，產量從去年的每天188萬片，要增加到每天400萬片。

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指揮中心監測應變官莊人祥說，並非所有人都需要戴口罩，有需要的時候再戴就好，目前大多是恐慌心理，對一般人而言，勤洗手比較重要。

經濟部表示，現在徵用的每天400萬片口罩中有260萬片要供給民生需求用、140萬片給醫護和防疫人員使用，之後還要協調可生產醫療用口罩的15家廠商也加入生產，但生產量較小、大約每天可多40萬片左右，都會由中央統一調配、規劃，管制到2月15日止。

對於兒童用醫療口罩不足，指揮中心表示，目前兒童口罩產量僅在10%到15%左右，根據統計，國內約有140萬名學童，之後會和廠商協調做產能調整。

指揮中心表示，目前國內對口罩很多是「恐慌性需求」，之前開始分拆包裝每人限購3個口罩是希望讓大家在需要用到口罩時都能買到；指揮中心指揮官陳時中日前也提到，許多人一買就好幾盒，一人買200個、100萬人就要2億個，國內完全無法因應。

至於之後價格訂定在一片六元，經濟部指出，因為要請廠商加班生產，還有物流、調配、分裝等成本，因此協調出一片6元的價格。

至於有些學校、幼兒園要求學童都得戴口罩才能上學，教育部表示，會協調地方政府和教育單位溝通，並非所有人都需要戴口罩。

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