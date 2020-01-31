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武漢肺炎》口罩賣光光 高雄副市長突檢安慰店家：免緊張

高雄市副市長陳雄文（左）無預警視查店家，發現口罩全賣光。（記者黃旭磊攝）

高雄市副市長陳雄文（左）無預警視查店家，發現口罩全賣光。（記者黃旭磊攝）

2020-01-31 16:32:49

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市副市長陳雄文視察高醫附近口罩販售情形，包括屈臣氏及連鎖藥局等賣場口罩銷售一空，消保官、衛生局官員及媒體大隊人馬進門讓店長嚇得直發抖，慌張地說「明天早上會補貨」，陳雄文感受到搶口罩市況，安慰店長「免緊張」，並呼籲民眾，「勿囤貨，留一點給別人用」。

陳雄文等人下午先到自由路屈臣氏賣場，店內僅剩高價立體口罩，可能由於大隊人馬無預警視查，店家無人出面，經衛生局官員協助，店長從2樓下樓，身體顫抖地說，沒有醫療用口罩，公司沒說進量，已準備酒精讓店員消毒準備明天進貨。

隨後，陳雄文步行到高醫對面杏安藥局，店內只剩高價立體口罩；店家說，早上進100片醫療用口罩，每人限購3片，中午前就賣光。

陳雄文說，市府於大年初一起開設一級防疫，經發局及消保官問賣場通路都是缺貨，被民眾大批買完，囤積口罩會過期無效，1天用1片，1家3口頂多3片，1個月90片，準備3個月量足夠，留一點給別人用，另外，最多買到醫療或外科手術用途，不需用到N95等級，通風也不好。

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