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武漢肺炎疫情升溫 莫拉克10週年音樂會延期舉行

武漢肺炎疫情升溫，由小林村民獨立製作「莫拉克十週年小林村巡演《回家跳舞》音樂會」延期舉行。（衛武營提供）

武漢肺炎疫情升溫，由小林村民獨立製作「莫拉克十週年小林村巡演《回家跳舞》音樂會」延期舉行。（衛武營提供）

2020-01-31 16:21:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕武漢肺炎疫情升溫，由小林村民獨立製作「莫拉克十週年小林村巡演《回家跳舞》音樂會」，原訂本週末於衛武營登場，將延期改至9月20日舉行，已購票的民眾得保留票券，9月20日憑原票券入場。

高縣小林村於2009年遭莫拉克颱風掩沒，風災雖然重創家園，但村民並沒有被擊倒，經過10多年努力，不但發展社區產業，也成立大滿舞團，藉由歌舞展演療癒村民過往的創傷，並透過田野調查及學者協助，找回許多消失百年的古歌謠。

「莫拉克十週年小林村巡演《回家跳舞》音樂會」，由小林村民獨立製作，以歌舞音樂劇的形式，呈現小林大武壠族太祖祭儀文化、牽戲及族人近年來復振的古謠，讓小林村失傳已久的祭典儀式及牽戲古調重新展現，彰顯平埔族群文化的豐富性。

這次演出是大滿舞團全國巡迴最後一場，結合日光小林大鼓陣、小林國小共同演出，呈現傳統部落生活與祭儀文化，詮釋莫拉克風災後，村民勇敢面對生命最真實、最動容的生命故事，將過往傷痛轉變為正面能量，將這股力量傳達給觀眾，告訴大家小林村一直都在。莫拉克風災滿十週年，希望可以回到故鄉小林村原址，唱歌給天上的親人聽，並與他們共舞，這就是巡演最終目的《回家跳舞》，從沒有忘記回家的路，永遠都是一家人。

在劇場中，台上演員與底下觀眾一起穿越時空，彷彿回到美好的小林村，這次更邀請許多異地生活的小林村民前來觀賞，用表演音樂會的方式，讓更多村民團聚在一起。

不過武漢肺炎疫情升溫，音樂會無奈臨時喊卡，將延期至9月20日下4時舉行，提醒民眾保留原票券，無需退換票，9月20日憑原票券入場即可。

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