武漢肺炎》中國防疫關鍵問題 中研院學者：「面子」治理

中研院學者點出中國防疫關鍵問題。（記者簡惠茹攝）

2020-01-31 16:36:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕面對武漢肺炎疫情持續擴大，中研院學者劉紹華點出中國「面子治理」所付出的防疫代價，劉撰文指出，中國早從SARS、愛滋、麻風防疫到這次武漢肺炎，重演矢口否認、疫情爆發，到被迫承認，關鍵就是民族主義或愛國主義的「面子」問題。

中研院民族所研究員劉紹華長年研究1949年後中國的傳染病防疫，著有《我的涼山兄弟：毒品、愛滋與流動青年》、《麻風醫生與巨變中國》，前者在中國出版後卻成為禁書，後者甚至無法出版。

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她日前在臉書撰文指出，從年前開始，看著武漢肺炎疫情的變化，她實在覺得太過熟悉，從近年的SARS、愛滋，到1949年後的麻風防疫，中央、地方政府與民眾的反應，熟悉到她曾經筆下的歷史不斷重演：「矢口否認、疫情爆發、被迫承認、強迫且大規模隔離、污名恐慌比傳染病蔓延得還要迅速、民生規劃缺乏、醫務人員被推到第一線卻無政策做後盾、眾人恐懼憤怒」。

劉紹華文中說自己有些動怒，她指出，武漢疫情發展與控制的荒腔走板，各方都在罵，誰都知道中國政府從中央到基層都是最大的問題，有人說關鍵問題是集權控制，有人說是地方官僚腐敗，這些都是因素，但她想更進一步檢討，是甚麼因素讓這些每逢重大疫情就冒出的問題，在1949年後的中國長存難改，混亂的防疫歷史一再重演？

劉紹華表示，最關鍵就是民族主義或愛國主義的「面子」問題，用政治術語來講就是中國面對心中之痛的「帝國」或「外侮」時的「主體性」問題，這也是她在《麻風醫生與巨變中國》書中，以「後帝國」的意識形態來分析中國1949年後的麻風防疫關鍵。

她表示，防疫的成功、失敗、手段、消音或選擇性榮耀，都因中國反帝反美的主體性心態主導，以致眾人主動或被動地配合國家面子而隱匿醜聞、批評外界質疑、因人（的所在地而）廢言、犧牲個人成就集體形象。

劉紹華說明，面子、主體性或意識型態的主導者自然是堅守中國主體性的中央政權，而擁護者就是廣大的一樣愛國愛面子的民眾，在國家意識的大旗下，民族主義或愛國情節不必然高亢激昂，反而可能天真卑微得令人心疼。

劉紹華文末表示，如果能安然躲過這一波疫情，懇請中國倖存的眾人關注與挖掘歷史，明白配合主體意識形態的桎梏所付出的代價，如果平日就經常因愛國愛面子而容忍縱容有問題的治理措施、配合主體意識來攻擊國際批評、當有人揭露令人憤怒的真相時卻因家醜外揚以致指控的手指頭不是朝向政府反倒是戳向揭露真相的人，那就只是緊抓著這塊愛國主義主體性的遮羞布，不願從歷史中學到教訓。

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