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喜迎金鼠年 北市動物園「鼠輩」植物報你知

2020迎來生肖鼠年（絨鼠）。（台北市立動物園提供）

2020迎來生肖鼠年（絨鼠）。（台北市立動物園提供）

2020-01-31 16:01:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2020年迎來生肖鼠年，在大自然中有許多美麗的植物，被人們以「鼠」字命名，台北市立動物園表示，「鼠」字輩的植物，最常聽過的「鼠尾草屬」，鼠尾草屬的植物約有1000多種，廣佈在熱帶及溫帶地區，並以亞洲為最主要的分布區域。

園方指出，鼠尾草屬植物的植株高度大約介於30到120公分間，脣形構造的花冠為主要辨識重點。在台灣，鼠尾草屬植物已知有9種及2個變種，其中有6種為台灣特有種，台灣原生的鼠尾草屬植物花色以白、淡藍色到粉紅為主，台灣特有種之一的黃花鼠尾草是唯一黃色系，顯得特別珍貴。

花形多樣的鼠尾草屬植物，園方指出，鼠尾草名字的由來，有人說是源於拉丁語Salvia，與Save（救命）語音語義相近，有救命、治療、健康等涵意，因為某些種類的鼠尾草可以入藥、食用，在古代是運用於治療的重要草藥；但也有人說，鼠尾草的花序就像老鼠的小尾巴才因而得名。

園方指出，「鼠刺」為常綠灌木到小型喬木，植株最高可達3公尺，其最大特色於葉片外緣有明顯的粗鋸齒狀尖刺，能保護自己不被草食動物採食，其果實時常宿存著萼片、瓣片、雄蕊花絲和柱頭等部位，看起來就像是老鼠的鼻頭部。貌似老鼠鼻頭部形狀的果實加上刺刺的葉緣，這就是被命名為鼠刺的緣由。

有些植物名字雖然沒有「鼠」字，卻擁有跟鼠有關的可愛暱稱，園方指出，桔梗科的「普剌特草」是英文名Pratia音譯而來，有個奇特的別稱「老鼠拖秤錘」，這個有趣的別名是來自普特剌草的葉片與果實外觀，圓卵心形葉片與熟成碩大的紫紅色果實，像是小老鼠拖著一個秤錘。

園方進一步指出，「桂葉黃梅」人稱米老鼠樹（Mickey Mouse Plant），擁有這麼可愛的別稱歸功於開花授粉後，萼片會變成艷紅色並且宿存在樹上，搭配渾圓的黑色果實，整體看起來像極了紅臉黑鼻子的米老鼠。

鼠尾草花色豐富，常用於大面積花草景觀營造。（台北市立動物園提供）

鼠尾草花色豐富，常用於大面積花草景觀營造。（台北市立動物園提供）

黃花鼠尾草是台灣特有種，分在北部大屯山區等地。（台北市立動物園提供）

黃花鼠尾草是台灣特有種，分在北部大屯山區等地。（台北市立動物園提供）

葉緣有多枚明顯粗鋸齒狀尖刺是鼠刺的一大特徵。（台北市立動物園提供）

葉緣有多枚明顯粗鋸齒狀尖刺是鼠刺的一大特徵。（台北市立動物園提供）

鼠刺白色花序是數種小灰蝶的食草。（台北市立動物園提供）

鼠刺白色花序是數種小灰蝶的食草。（台北市立動物園提供）

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