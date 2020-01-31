武漢肺炎》防堵疫情入侵 盧秀燕：做到滴水不漏

台中市政府第3次防疫會議，由市長盧秀燕（左一）主持。（記者黃鐘山攝）

2020-01-31 15:44:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕武漢肺炎疫情升溫，台中市政府今（31）日再召開防疫會議整備，市長盧秀燕強調，在市府積極防疫下，台中目前沒有社區感染情形，但絕不能鬆懈，要阻絕疫情，「做到滴水不漏的防範！」與會的中央單位、醫師公會代表也肯定市府防疫作為。

市府今日召開「嚴重特殊傳染性肺炎」第3次防疫會議，由盧秀燕市長主持，市政府局處首長、中央及相關醫療單位代表出席與會。盧秀燕表示，感謝相關單位、人員犧牲春節假期，持續開會、動員進行防疫工作，市府會繼續努力，全面防範，「做到滴水不漏的防範！」

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衛生局表示，市府每日安排人員至超商、藥局、藥粧店，實地訪視口罩、乾洗手液等防疫物資販售及庫存情形，各局處也持續總動員落實各項防疫整備，希望全方位阻絕疫情。2020台灣燈會主展區2月8日在后里花博園區登場，其中花舞館是這次台灣燈會唯一密閉空間，盧市長會議上也裁示，開園後將請民眾戴上口罩再進入花舞館，以維護大家的衛生安全。

衛福部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆在會中，除了肯定市府的防疫作為，並說市府持續聯合機關、學校、各單位等，隨著疫情變化，適時機動調整防疫作為，這方面的防疫表現非常好。

中區傳染病防治醫療網指揮官、中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬也高度肯定市府防堵疫情作為。

台中市醫師公會則肯定市府迅速上軌道啟動應變，相信一定能有效阻絕疫情。

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