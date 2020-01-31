寶山打中午文化季 2/8元宵節百人挑擔千人食福

新竹縣寶山鄉近180年歷史的迎神遶境打中午文化季，將於2月8日元宵節登場！（記者廖雪茹攝）

2020-01-31 14:49:18

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣寶山鄉近180年歷史的迎神遶境打中午文化季，將於2月8日元宵節登場！當天早上7點半將自新豐宮神明遶境起駕，中午在玖龍宮「打中午」，將有150組客家美食挑擔進場分享，提供將近3000人一起分享，歡迎民眾一同來感受好客、分享、奉獻精神的傳統客庄習俗。

寶山鄉公所今早特別舉辦一場客家廟埕開講，邀請交通大學客家文化學院人文社會系教授羅烈師，分享客家慶典的小故事。

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寶山鄉長邱坤桶表示，打中午文化季歷史悠久、保存完整，持續近180年不間斷。清道光年間，客家人開墾寶山（原名草山），每到農曆正月14至15日元宵節，便舉辦神明遶境祈福活動，在遶境期間，家家戶戶會自發地挑擔奉飯，擺出各色美食供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，稱作「打中午」，象徵「食空空，好年冬」。

時至今日，「打中午」已成為客家文化傳承重要活動，凝聚地方居民情感，並象徵客家人好客、分享與奉獻精神。

邱坤桶說，今年特別開放民眾報名參與挑擔活動，因反映熱烈，已秒殺截止。元宵節當天，除了神明遶境、百人挑擔及千人食福，現場還有傳統客家八音、廣東獅團表演，客家歌手葉鈺渟、陳瑋儒演唱，以及社區藝文團隊與學生演出。

有別以往，公所今年邀請藝術團隊黃甯＋EverWell Studio＋Allrange Studio，結合鼠年與客家傳統故事，設計一座老鼠娶親的主燈，搭配燈海隧道區，將打中午場域提前點亮；其中，打中午的主標題字，由書法比賽冠軍的楊佳儀創作。

另2月1日晚上5點30分，新豐宮也有一場慶元宵鼠歲報佳音晚會活動。

新竹縣寶山鄉近180年歷史的迎神遶境打中午文化季，將於2月8日元宵節登場！（記者廖雪茹攝）

寶山鄉公所今年邀請藝術團隊結合鼠年與客家傳統故事，設計一座老鼠娶親的主燈。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣寶山鄉近180年歷史的迎神遶境打中午文化季，將於2月8日元宵節登場！（記者廖雪茹攝）

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