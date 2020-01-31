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武漢肺炎》搶不到口罩暴怒 百名消費者怒譙好市多

消費者不滿先排隊卻沒買到口罩，聚集在台南好市多販售區，不肯離開。（記者王捷攝）

消費者不滿先排隊卻沒買到口罩，聚集在台南好市多販售區，不肯離開。（記者王捷攝）

2020-01-31 14:22:07

〔記者王捷／台南報導〕又傳出搶購口罩糾紛。許多消費者一早到台南好市多排隊，疑似因排隊動線沒規劃好，引起沒買到的群眾暴怒，不肯離去癱瘓好市多，業者為排解糾紛，發放號碼牌及商品購買單，只要台南店有進貨口罩就可以憑單購買；好市多副總王友玫說，未來排隊方式會改以發號碼牌為主，但目前政府控管口罩的機制以及口罩的進貨量，下一批口罩何時會進貨上架目前無法公佈。

今天一早，台南好市多外排滿人龍，為了搶購今天販售的120組口罩，這一組口罩內有200片，售價約200多元，由於是庫存貨，因此每卡限買一組，但今天早上疑因排隊動線出問題，有先排隊者沒買到口罩，但後來的消費者卻搶到口罩，引起消費者不滿，一位陳姓消費者甚至暴怒稱，5點就來排隊，卻沒買到口罩。

消費者說，她昨晚得知好市多會釋出庫存口罩清晨就來排隊，等到店門一開她衝向二樓，工作人員卻要他們排隊等待，結果卻有另一群消費者，疑似坐電梯到二樓3分鐘就掃完120組口罩，讓一開始到現場排隊的群眾很憤慨，數百名消費者因此圍著口罩販售點不肯離去，要求好市多給個交代。

最後台南店為了平息眾怒，改發號碼牌給消費者提貨，未來只要台南店有上架口罩，就能憑單依號碼購買；好市多副總王友玫說，這次的搶購引起排隊問題，未來將改成發號碼牌，並統一排隊動向，不過下一次口罩何時會上架，目前還不清楚。

王友玫說，今天全國有販售口罩的分店，都是好市多最後的庫存量，而且是每卡限購一組，未來不曉得還會有什麼變化，由於政府管控口罩的政策，不曉得何時口罩還會再上架。

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