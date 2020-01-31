武漢肺炎》翁章梁訪嘉義長庚 了解防疫整備

嘉義縣長翁章梁（右二）前往嘉義長庚醫院了解防疫整備情況。（記者蔡宗勳翻攝）

2020-01-31 14:13:11

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣長翁章梁31日上午在縣衛生局參加由行政院副院長陳其邁主持的武漢肺炎視訊會議，接著前往嘉義長庚醫院了解防疫整備情形，並慰勞醫護人員的辛苦。

依據疾管署公告，因應武漢肺炎疫情升高，嚴格執行進出醫院人員須全程配戴口罩，及加強醫院出入口管制；嘉義長庚醫院也在出入口處設置紅外線體溫監測儀，進行全面防疫戒備。

請繼續往下閱讀...

翁章梁上午由嘉義長庚副院長盧勝男陪同，了解長庚醫院的防疫整備情形，包含出入口設置的紅外線體溫監測儀、民眾出入是否正確配戴口罩，以及負壓隔離病房等。

盧勝男指出，在政府強力管制下，境外移入病人逐漸減少，現在最需提防的是家族群聚及社區傳染，因而民眾務必要做好個人衛生防護措施，透過勤洗手、咳嗽配戴口罩等方式養成良好衛生習慣。

翁章梁表示，這次武漢肺炎疫情不僅在衛生體系，民政系統上也都總動員，相關單位也都配合良好，透過稍早的行政院視訊會議，在中央及地方相互配合下，有統一的指揮跟領導，請民眾安心，不用恐慌。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

嘉義縣長翁章梁（右）到嘉義長庚醫院了解防疫整備情況。（記者蔡宗勳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法