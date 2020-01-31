機捷A3站免費預辦登機服務開通 轉乘環狀線可享8折優惠

機捷A3站預辦登機及行李拖運服務今天啟用。（記者周湘芸攝）

2020-01-31 13:41:53

〔記者周湘芸／新北報導〕新北環狀線今天通車，位於新莊區的Y20新北產業園區站連接桃園機場捷運A3站同日下午2點開通預辦登機及行李拖運服務，目前共有中華航空、長榮航空、華信航空及立榮航空進駐，即日起至2月29日轉乘環狀線再享票價8折優惠，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦和立委吳秉叡今前往視察更大讚，2大建設同日開通，是中央、地方與跨縣市合作的最佳示範。

林佳龍表示，去年桃園機場出入境已達4千8百萬人次，未來5年更是機場第3航廈與跑道興建壓力非常大的時期，環狀線通車加上預辦登機、行李拖運服務開通，對北北桃首都圈的軌道運輸連結及減輕機場通關負擔有很大的幫助。

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鄭文燦指出，目前行李拖運為人工作業，預計2年後完成自動化作業，不只新莊地區民眾可以使用，從新店、中和、板橋搭乘環狀線來的旅客也很方便，以1月計算，每日轉乘旅客已達1千9百人次，預計將來會陸續增加。

吳秉叡也說，預辦登機和拖運行李對新北市民是很大的福音，同時也可紓解機場流量的壅塞，旅客服務品質更能進一步提升國際觀感。

桃園國際機場公司董事長王明德指出，免費預辦登機及行李託運每天服務時間自上午6點15分起至晚上9點，旅客需在當日航班起飛前3小時完成報到及託運手續。此外，市區預辦登機服務不受理12歲以下單獨旅行兒童、團體及攜帶寵物的旅客，且託運行李尺寸最長邊不超過70公分，長寬高總和不超過158公分，詳細規定可洽航空公司及機場公司官網。

另外，桃園捷運公司董事長劉坤億指出，機捷營運邁入第4年累積運量已達7千萬人次，為推廣民眾多加利用轉乘設施，即日起至2月29日，凡自環狀線Y20站轉乘機捷各站，或自機捷各站轉乘至環狀線Y20站皆可享票價8折優惠。

機捷A3站預辦登機及行李拖運服務共有4間航空公司進駐。（記者周湘芸攝）

交通部長林佳龍和桃園市長鄭文燦今前往視察機捷預辦登機服務。（記者周湘芸攝）

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