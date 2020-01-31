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武漢肺炎》口罩不用搶！ 近2年候選人隨文宣發放拿到用不完

許多民眾一大早就到立委鍾佳濱服務處領取免費的口罩。（記者李立法攝）

許多民眾一大早就到立委鍾佳濱服務處領取免費的口罩。（記者李立法攝）

2020-01-31 13:55:53

〔記者李立法／屏東報導〕前年地方選舉與去年總統及立委大選期間，口罩是最夯的競選小物，候選人習慣將選舉文宣隨口罩一起發放給選民，讓許多民眾直說「口罩已經多到用不完」，沒想到此時正好派上用場，也有民意代表將選舉期間庫存的口罩免費提供給民眾防疫，強調國內口罩充足，沒有必要一窩蜂搶買。

屏東立委當選人鍾佳濱在選舉期間將口罩結合文宣品發放給民眾，選後經過盤點，目前大約還剩下2000個口罩，正值肺炎防疫期間，鍾佳濱決定釋出選舉庫存的口罩給民眾領取，發放時間為每天早上8點到下午6點，今天早上開放領取後，鍾佳濱位於屏東市博愛路的服務處陸續湧進排隊民眾，每人限領2個，送完為止。

陳姓市民表示，近年來選舉期間，候選人已習慣將文宣隨口罩一起發放，許多民眾都拿到不少口罩，他光在前年及去年選舉時，就拿到了30多個口罩，根本用不完，現在剛好派上用場，等到這些庫存的「選舉口罩」用完後，有需要再來買，說不定疫情已經解除警報，實在沒有必要跟風搶購製造恐慌。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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近兩年選舉期間，候選人習慣將文宣隨口罩一起發放，收到許多「選舉口罩」的民眾，此時正好派上用場。（記者李立法攝）

近兩年選舉期間，候選人習慣將文宣隨口罩一起發放，收到許多「選舉口罩」的民眾，此時正好派上用場。（記者李立法攝）

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