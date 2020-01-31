武漢肺炎》高市各級學校暫停寒假課輔 家長托顧不及

高雄市教育局主秘李黛華表示，各級學校因應疫情，於2月11日開學日前暫停營隊、補考、重補修及課輔作業。（記者黃旭磊攝）

2020-01-31 11:56:12

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市全面暫停寒假課輔、營隊及重修補考活動，避免嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）尖峰期群聚感染，不過，由於昨晚（30日）通知臨時，幼兒園家長抱怨根本來不及托顧小孩。

高雄市教育局主秘李黛華表示，市政中心因應疫情，決議於2月11日開學日前，高中、國中小及公立幼兒園等各級學校暫停營隊、補考、重補修及課輔作業，避免疫情尖峰期跨校（班）感染，而家長若準備不及，今天（週五）為緩衝期，校方會準備獨立空間並安排教師照護。

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李黛華說，最主要重視維護孩子健康，拜託家長透過獨立管道照護，而補習班、兒照中心若要上課呼籲戴口罩，開學後將視疫情發展，滾動調整停課作為。

徐姓家長向本報指出，小孩就讀幼兒園中班，園方昨晚（30日）晚間9點半臨時通知取消課後輔導，半夜找不到托顧處，清晨帶小孩搭捷運上班，要一路照顧到寒假結束。

徐媽媽說，市區沒有本土疫情，不是特定疫區，校園也沒發生群聚感染，停課決議似乎過早，雙薪家庭沒有額外人力照護小孩，且小孩搭捷運更暴露在疫情風險，多數家長都很無言。

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