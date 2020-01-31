為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》高市各級學校暫停寒假課輔 家長托顧不及

高雄市教育局主秘李黛華表示，各級學校因應疫情，於2月11日開學日前暫停營隊、補考、重補修及課輔作業。（記者黃旭磊攝）

高雄市教育局主秘李黛華表示，各級學校因應疫情，於2月11日開學日前暫停營隊、補考、重補修及課輔作業。（記者黃旭磊攝）

2020-01-31 11:56:12

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市全面暫停寒假課輔、營隊及重修補考活動，避免嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）尖峰期群聚感染，不過，由於昨晚（30日）通知臨時，幼兒園家長抱怨根本來不及托顧小孩。

高雄市教育局主秘李黛華表示，市政中心因應疫情，決議於2月11日開學日前，高中、國中小及公立幼兒園等各級學校暫停營隊、補考、重補修及課輔作業，避免疫情尖峰期跨校（班）感染，而家長若準備不及，今天（週五）為緩衝期，校方會準備獨立空間並安排教師照護。

李黛華說，最主要重視維護孩子健康，拜託家長透過獨立管道照護，而補習班、兒照中心若要上課呼籲戴口罩，開學後將視疫情發展，滾動調整停課作為。

徐姓家長向本報指出，小孩就讀幼兒園中班，園方昨晚（30日）晚間9點半臨時通知取消課後輔導，半夜找不到托顧處，清晨帶小孩搭捷運上班，要一路照顧到寒假結束。

徐媽媽說，市區沒有本土疫情，不是特定疫區，校園也沒發生群聚感染，停課決議似乎過早，雙薪家庭沒有額外人力照護小孩，且小孩搭捷運更暴露在疫情風險，多數家長都很無言。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

幼兒園學童入校前量測體溫。（記者黃旭磊攝）

幼兒園學童入校前量測體溫。（記者黃旭磊攝）

校車消毒避免群聚感染。（記者黃旭磊攝）

校車消毒避免群聚感染。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》航警偕海關安檢郵包查獲逾3萬片口罩 沒入移交疾管署
2020-01-31 11:52

武漢肺炎》航警偕海關安檢郵包查獲逾3萬片口罩 沒入移交疾管署
武漢肺炎》中央統一調控配售口罩 民眾還是買嘸
2020-01-31 11:46

武漢肺炎》中央統一調控配售口罩 民眾還是買嘸
武漢肺炎》散播「金門有人中了」假訊息 女子被逮罰10萬
2020-01-31 11:45

武漢肺炎》散播「金門有人中了」假訊息 女子被逮罰10萬
武漢肺炎》警嚴查假訊息12件、已送辦5件 最高可罰300萬
2020-01-31 11:42

武漢肺炎》警嚴查假訊息12件、已送辦5件 最高可罰300萬
生活今日熱門
2020-01-30 17:29

武漢肺炎》新增1例本土病例！被武漢返台老公傳染

2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-30 18:20

買自由時報中1000萬元大獎！中壢這2家小七顧客快找發票

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播