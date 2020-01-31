武漢肺炎》警嚴查假訊息12件、已送辦5件 最高可罰300萬

朱女散布的「台中中國醫藥大學…已經三個人確診」假訊息。（記者邱俊福翻攝）

2020-01-31 11:42:41

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局嚴查武漢肺炎假訊息，目前接獲疾管署及衛生單位通報案件共有12件，已追查出身分並進行通知到案5件、6人，雖到案大部分涉嫌人表達是基於善意，將聽聞告知網友注意，沒有惡意，但因行為恐違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息」規定，將面臨最高新台幣300萬元罰金的刑責，警方仍依法函送檢方偵辦。

刑事局表示，本月25日有網友在「FACEBOOK」及「LINE群組」發現有網友未經查證逕自散播「嘉義嘉基已經確診武漢肺炎…」、「台中中國醫藥大學…已經三個人確診…醫院方面並沒有公開，還說散播出去的人要罰300萬」等不實訊息貼文。

請繼續往下閱讀...

疾管署通報後，刑事局偵二大隊第一隊經分析資料分別將涉嫌散布的涂姓男子與朱姓女子通知到案，2人到案時表示都是聽說的訊息，基於善意才自己打字提醒網友，對於沒有查證就散布，感到懊悔。

另有網友在Facebook網站某個社團上，刊載「嘉義基督教醫院」有「武漢肺炎」確診導致惶恐的不實訊息，警方獲報後經展開個化臉書社群使用者真實身分流程，查驗相關資訊證實在雲林縣北港地區從事服飾業的施姓女子嫌疑重大。

刑事局偵四大隊第一隊經跟雲林縣警局北港分局共組專案小組將施女查察到案，她表達因去年底剛生產，聽到這個傳聞後，出於好意，才打字PO文提醒網友，事後有網友告知沒查證可能違法，就馬上將PO文刪除。

本月28日刑事局偵三大隊第一隊也受理衛福部疾病管制署告發，指稱有民眾在LINE的某宜蘭群組內散佈「武漢病毒博愛醫院送去一個確診的到了!沒事不要去醫院!!!」假訊息，經鎖定一名吳姓男子涉嫌重大後，立即將他通知到案。

吳男坦承是友人在其他群組提供該筆訊息後，其未經查證即轉傳至該宜蘭群組內，對造成民眾恐慌，深感後悔。

此外，本月22日有網路社群散布內容提及「中國大陸新型冠狀病毒林口長庚疑似有2病例，目前實施管制」、「病人進去就出不來」等相關不實訊息的錄音檔，刑事局偵九大隊第三隊據報隔日通知涉嫌轉貼散布的何姓男子與高姓女子到案。

刑事局呼籲，民眾不要隨意製造或轉傳涉及武漢肺炎疫情的不實訊息，警方將依法偵辦，另因應防疫工作警察機關也將配合各地檢署嚴查囤積口罩等防疫物資，取締哄抬物價之投機分子，民眾切勿以身試法。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

涂男涉嫌散播「嘉義嘉基已經確診武漢肺炎…」假訊息。（記者邱俊福翻攝）

施女在臉書散布「嘉義基督教醫院」有「武漢肺炎」確診的不實訊息。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法