婚宴會場佈置轉行務農 種出美味有機玉女番茄

屏東縣內埔鄉農民邱孟賢種玉女番茄種出心得。（記者羅欣貞攝）

2020-01-31 11:33:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原從事結婚喜宴會場佈置的屏東縣內埔鄉農民邱孟賢，轉換跑道務農，買地、建溫室細心呵護玉女番茄，今年在春節前採收上市，連年假期間也不得閒。

51歲的邱孟賢原是農業門外漢，因婚宴會場佈置需要植物花卉材料，接觸到農業後他產生很大興趣，10年前轉行，到內埔鄉購得近4分地，其中2分地搭設溫室種植玉女番茄及洋香瓜。

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他表示，老家住高雄，看到內埔環境清優，在朋友介紹下購地，開始學種番茄，並花近百萬元搭設施，玉女番茄非常嬌貴，「一定要蓋房子給它們住」，才能擋住風雨長得好。

為了食安及生態環境，他還申請到有機驗證，因為不能用農藥，果園常遭斜紋夜盜蟲侵襲，除了放黏板，還放草蛉當天敵防治，噴用有機防治資材，為確定有無效果，還摘葉子放到專程買來的顯微鏡下觀察，看看有無蟲卵孵化，雖非科班出身，但功課做得比別人多，連農改場專家也稱讚他的用心。

今年他利用肥培管理及修剪枝葉降低密度，讓果實長得茂密，所以每天都要採果，年前有一批搶購潮，但春節連假他也沒閒著，到市集擺攤，獲市場青睞；邱孟賢強調，玉女番茄是目前小番茄的主流，而有機玉女小番茄，除了安全健康，也沒有「死甜」味，略帶微酸，才能讓消費者吃到真美味。

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