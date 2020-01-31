武漢肺炎》兒童口罩缺貨 高嘉瑜：應統一派發學校及幼兒園

針對兒童口罩缺貨，高嘉瑜指出，已反映中央及台北市衛生局，建議統一派發學校及幼兒園。（資料照，記者楊心慧攝）

2020-01-31 10:57:01

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢肺炎疫情逐漸延燒，民眾搶購口罩，造成各地口罩缺貨，兒童口罩也不例外，台北市第四選區立委當選人高嘉瑜表示，她已反映中央及台北市衛生局，建議統一派發學校及幼兒園，以免有學校強制規定要戴口罩卻買不到口罩的問題。

中國武漢肺炎疫情全球蔓延，為防止疫情擴散，不少民眾已開始自主戴口罩，但現在口罩難買，超商、藥局、藥妝店幾乎一上架就被搶購完畢，許多人也擔心真的有所需求的時候會買不到。

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高嘉瑜在臉書PO文表示，現在有限購口罩政策，她建議應該有個購買口罩app，全民下載登錄資料後，每人每天刷碼購買，一天只能刷一次，也需注意廠商是否有囤積漲價，尤其要防堵惡意囤積哄抬物價的狀況。

針對兒童口罩缺貨，高嘉瑜指出，已反映中央及台北市衛生局，建議統一派發學校及幼兒園，以免學校強制規定要戴口罩卻有買不到口罩的問題，以及還未就學的幼兒是否能憑健保卡或兒童手冊向健康服務中心、衛生中心、幼兒診所購買或領取。

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