缺血危機！台北捐血中心明辦活動贈好禮 呼籲民眾熱血助人

明日舉辦的特別活動。（圖擷取自台北捐血中心）

2020-01-31 12:07:09

〔即時新聞／綜合報導〕缺血危機！近來新型冠狀病毒肆虐，加上春假剛結束、天氣寒冷等影響，民眾捐血意願降低，目前台北、新竹地區的血液庫存量皆在7日以下，其中又以台北捐血中心最急需用血，明日（2/1）將於「松山慈惠堂廣場」舉辦特別活動，贈送平安米、錢母等好禮回饋捐血民眾，呼籲熱血人士趕快來捐血。

根據《台灣血液基金會》公告，目前「台北」急缺O型血（庫存量僅4日以下），A型、B型、AB型血也不太夠（庫存量4-7日）；「新竹」則是A型、B型、O型、AB型血都不太夠（庫存量4-7日），醫療用血情況堪慮。

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為此，台北捐血中心特別在明日（2/1）上午9:30至下午5:00舉辦活動，與松山慈惠堂合作，只要民眾於活動時間段前往「松山慈惠堂廣場」熱心捐血，就會贈送平安米1袋、母娘錢母1枚，以及腳踏車和全聯禮券摸彩等好禮，希望民眾持續捐注熱血，幫助需血病患，讓病患用血無虞。

另外也提醒民眾，因為新型冠狀病毒的影響，中央流行疫情指揮中心已將中國列為二級警示區，考量用血安全，現在近期曾到訪中國大陸地區的捐血人，需在離開大陸地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。

防疫措施不馬虎，捐血救人不停歇！

歡迎民眾至《台北捐血中心》網站查詢最新捐血相關資訊，或來電02-28971600洽詢

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明日各地捐血活動一覽表。（圖擷取自台北捐血中心）

台北、新竹地區的血液庫存量非常不足，急需民眾熱血幫忙。（圖擷取自台北捐血中心）

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