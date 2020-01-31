為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

缺血危機！台北捐血中心明辦活動贈好禮 呼籲民眾熱血助人

明日舉辦的特別活動。（圖擷取自台北捐血中心）

明日舉辦的特別活動。（圖擷取自台北捐血中心）

2020-01-31 12:07:09

〔即時新聞／綜合報導〕缺血危機！近來新型冠狀病毒肆虐，加上春假剛結束、天氣寒冷等影響，民眾捐血意願降低，目前台北、新竹地區的血液庫存量皆在7日以下，其中又以台北捐血中心最急需用血，明日（2/1）將於「松山慈惠堂廣場」舉辦特別活動，贈送平安米、錢母等好禮回饋捐血民眾，呼籲熱血人士趕快來捐血。

根據《台灣血液基金會》公告，目前「台北」急缺O型血（庫存量僅4日以下），A型、B型、AB型血也不太夠（庫存量4-7日）；「新竹」則是A型、B型、O型、AB型血都不太夠（庫存量4-7日），醫療用血情況堪慮。

為此，台北捐血中心特別在明日（2/1）上午9:30至下午5:00舉辦活動，與松山慈惠堂合作，只要民眾於活動時間段前往「松山慈惠堂廣場」熱心捐血，就會贈送平安米1袋、母娘錢母1枚，以及腳踏車和全聯禮券摸彩等好禮，希望民眾持續捐注熱血，幫助需血病患，讓病患用血無虞。

另外也提醒民眾，因為新型冠狀病毒的影響，中央流行疫情指揮中心已將中國列為二級警示區，考量用血安全，現在近期曾到訪中國大陸地區的捐血人，需在離開大陸地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。

防疫措施不馬虎，捐血救人不停歇！

歡迎民眾至《台北捐血中心》網站查詢最新捐血相關資訊，或來電02-28971600洽詢

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

明日各地捐血活動一覽表。（圖擷取自台北捐血中心）

明日各地捐血活動一覽表。（圖擷取自台北捐血中心）

台北、新竹地區的血液庫存量非常不足，急需民眾熱血幫忙。（圖擷取自台北捐血中心）

台北、新竹地區的血液庫存量非常不足，急需民眾熱血幫忙。（圖擷取自台北捐血中心）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》自中國返台民眾 28天內暫緩捐血
2020-01-26 16:57

武漢肺炎》自中國返台民眾 28天內暫緩捐血
選舉失利仍熱心公益 蕭美琴挽袖捐血卻遭拒…
2020-01-13 12:53

選舉失利仍熱心公益 蕭美琴挽袖捐血卻遭拒…
選舉激情後別忘了挽袖助人 備豐富摸彩品號召愛心捐血
2020-01-06 11:29

選舉激情後別忘了挽袖助人 備豐富摸彩品號召愛心捐血
再不捐就沒血了！全台鬧血荒 各血型都缺
2020-01-04 16:55

再不捐就沒血了！全台鬧血荒 各血型都缺
生活今日熱門
2020-01-30 17:29

武漢肺炎》新增1例本土病例！被武漢返台老公傳染

2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-30 18:20

買自由時報中1000萬元大獎！中壢這2家小七顧客快找發票

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播