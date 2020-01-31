武漢肺炎》范瑋琪罵蘇揆惹議 吳怡農：攻擊政策前應先了解事實

吳怡農今上「Hit Fm周玉蔻嗆新聞」節目接受專訪。（「Hit Fm周玉蔻嗆新聞」提供）

2020-01-31 10:28:15

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌禁止台灣出口口罩，藝人范瑋琪被爆在私人臉書飆罵蘇貞昌，事後刪文並在臉書道歉，吳怡農今上「Hit Fm周玉蔻嗆新聞」節目接受專訪，結束後接受媒體堵訪，被問到此事，他表示，他不相信有任何藝人、國人會覺得台灣自己不需要口罩，大家在攻擊政府的政策之前先了解事實，不要誤導大眾。

針對武漢肺炎嚴重，現在有下令口罩統一分配的狀況，吳怡農表示，先不談肺炎，但無論是軍械、彈藥都需要戰備的儲存量，現在面對很有可能爆發到台灣的疫情，當然需要口罩庫存，行政院昨公布很多廠商過年期間提早開工，認為民眾需要支持政府的判斷，因為要政府負責準備好足夠的口罩，但政府應該作好溝通，公布相關數據讓民眾知道為什麼要有這個政策。

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吳怡農指出，SARS過去對台灣經濟有很大的影響，這次疫情可能沒辦法和SARS比，但要提醒大家最壞的可能，現在最重要的是身體不舒服一定要去看醫生，要注意衛生、勤洗手、戴口罩，希望大家在攻擊政府的政策之前先了解，不要誤導大眾。

媒體追問呼籲大家別先急著攻擊政府是因為藝人的發言引起爭議？吳怡農表示，最近藝人發言確實是例子，但他不相信有任何藝人、國人會覺得台灣自己不需要口罩，某些人或許在網路上一時的激動發言，反映了他們對事實、狀況不夠了解，我們發言前應該要先搞清楚狀況，政府也應該更積極作好溝通。

吳怡農接著說，政府需在公布政策時，需讓民眾知道為何要這樣作，選舉完難免大家很習慣互相攻擊，產生社會對立，他希望接下來大家可以更理性討論公共事務。

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