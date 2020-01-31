武漢肺炎》防範疫情 全教產籲政府發口罩給師生

全國教育產業總工會今發聲明指，因應武漢新型肺炎疫情，籲請政府發放口罩給學生及老師。（資料照）

2020-01-31 10:10:17

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教育產業總工會今發聲明指，因應武漢新型肺炎疫情，籲請政府發放口罩給學生及老師，武漢肺炎如果疫情持續擴大，政府應該考慮停課，以防止校園群聚感染及疫情擴散，以維護學生的生命及健康。

理事長林碩杰表示，學校如要求師生進入校園需戴口罩，但目前口罩由政府統一收購和調控，所以應該由政府統一提供配發給學生和教職員，以免家長和教師天天排隊卻搶購不到口罩。

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副理事長薛慧盈表示，依兒童及少年福利與權益保障法第4條規定：「政府及公私立機構、團體應協助兒童及少年之父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，維護兒童及少年健康，促進其身心健全發展，對於需要保護、救助、輔導、治療、早期療育、身心障礙重建及其他特殊協助之兒童及少年，應提供所需服務及措施。」為因應武漢新型肺炎疫情，全教產因此主張，政府應提供口罩給學生，以維護兒童及少年健康。

理事長林碩杰表示，另依勞動部職業安全衛生署109年1月30日函示，「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，第一線工作人員如有感染之虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用。對於交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員，會接觸不特定多數人而有感染危害之虞者，雇主除應為第一線工作勞工落實必要防護措施及提供適當之呼吸防護具（如醫用口罩）及採取職業安全衛生措施外，並應加強工作環境消毒並宣導勞工做好個人防疫措施，亦不能禁止勞工工作時配戴口罩。」

林碩杰認為，勞動部規定雇主應給予會接觸不特定多數人群的第一線勞工個人專用口罩，並不得禁止勞工工作時配戴，自2月開始，各縣市國高中及國小的各種課輔班、才藝班陸續開課、2月11日亦正式開學，第一線教師將面對從各地返回學校的學生，實際上與第一線服務人員的工作性質相仿。政府亦應帶頭示範，每日提供口罩給第一線教師，落實防疫，打擊新型肺炎。

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