01/31 各報重點新聞一覽

日本首相安倍晉三昨公開挺台灣加入世界衛生組織（WHO），他表示，在武漢肺炎疫情擴大的情況下，台灣加入ＷＨＯ有極高的必要性。（法新社）

2020-01-31 07:10:16

自由時報

安倍挺台加入WHO 加國總理也聲援

武漢肺炎疫情擴散，台灣卻被拒於ＷＨＯ防疫體系之外，日本首相安倍晉三於昨公開挺台灣加入世界衛生組織（ＷＨＯ）。他表示，在武漢肺炎疫情擴大的情況下，台灣加入ＷＨＯ有極高的必要性，他並暗批中國「以政治的立場排除特定地區，對於包含整個地區在內，很難保持健康和預防傳染。」

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「疫」發恐慌 台股開紅盤 暴跌696點

武漢肺炎疫情延燒，台股鼠年開紅盤就給投資人震撼教育，加權指數爆量重挫六九六．九七點，創下史上最大跌點，市值蒸發二．一兆元，相當於每位股民資產瞬間縮水約二十萬元。行政院等部會昨分別信心喊話，呼籲國人對台灣經濟要有信心；國安基金官員表示，台股補跌為「能量正常釋放」，將密切觀察盤勢，目前國安基金暫不進場。

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口罩統一調度 明起降為6元

中國武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩，口罩日產能昨回升四百萬片，經濟部更將協助提升到六百萬片，府院昨宣布向民間業者徵用口罩，統一調度及統一售價，防止哄抬口罩價格。經濟部昨表示，徵用口罩將先分配醫療、公務使用，接著向超商或醫院附近藥局、藥妝店釋出，預計每日釋出二六○萬片，每人仍限購三片、實施到二月十五日，但二月一日起每片售價從八元降至六元。

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聯合報

台灣第九例確診 台商夫輕症感染妻

台灣武漢肺炎出現第九例確診個案，這名四十多歲中部女性是目前最年輕的感染者，丈夫在武漢工作，一月中旬返台十天後才出現咳嗽、流鼻水等「輕症」，因為沒有發燒，被診斷是感冒未通報，結果這名輕症丈夫卻感染了妻子。

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「不該因政治排除台灣」 日、加、歐盟挺台入WHO

武漢肺炎疫情持續升溫，日本首相安倍晉三與加拿大總理杜魯多相繼表示，應該讓台灣參與世界衛生組織（ＷＨＯ）及世界衛生大會（ＷＨＡ），否則難以防疫；歐洲聯盟對外事務部也表態，面對當前疫情爆發，台灣應被納入。

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中國時報

金鼠開紅盤 台股暴跌696點

受武漢肺炎疫情升溫，台股金鼠年開紅盤，等不到下周一陸股開盤，港股兩天跌的，台股僅僅一天就「超車」成功，加權指數昨收11421.74點，重挫696.97點，單日跌幅5.75％，跌點超越SARS及2008年金融海嘯，創史上最大，盤中跌停逾400檔，單日市值蒸發約2兆元，抱股過年者欲哭無淚。

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停止出團到大陸 延至2月底 總統8大指示 紓困觀光業 擬減稅融資

春節假期後第一天上班，蔡英文總統昨就武漢肺炎疫情及防治工作，舉行國安高層會議。稍後，總統在府敞廳發表談話，做出包括對觀光、旅運、休閒產業，以及百貨零售業等疫情衝擊產業研議補貼等8點指示、4項因應；而交通部昨日也宣布由於大陸疫情嚴峻，旅行社停止出團到大陸，從1月底再延至2月底。

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受到武漢肺炎影響，國際股市紛紛重跌，台股昨開盤也補跌696點，創下史上最大跌點。（記者方賓照攝）

行政院昨宣布徵用口罩統一調度，以防止哄抬口罩價格。圖為幼兒園開學，不論大人、小孩入園都戴上了口罩。（記者方志賢攝）

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