武漢肺炎》散布林口長庚有2疑似病例謠言 2網友遭函送法辦

散布林口長庚疑似有武漢肺炎2病例不實謠言。（記者邱俊福翻攝）

2020-01-30 21:08:44

〔記者 邱俊福／台北報導〕本月22日網路社群散布一則謠言，內容提及「中國大陸新型冠狀病毒林口長庚疑似有2病例，目前實施管制」、「病人進去就出不來」等相關不實訊息的錄音檔，刑事局偵九大隊第三隊據報隔日通知涉嫌轉貼散布的何姓男子與高姓女子到案，他們表達是將所收到的LINE訊息，轉貼在臉書跟網友分享，並不知真假，對於涉及不法感到後悔。

全案警方訊後依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣300萬元以下罰金」，移送檢方偵辦，將持續溯源追查其他製作、散布或轉傳不實訊息者。

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警方調查，在工地上班的何男與從事家管的高女，皆在本月22日看到LINE群組上有該謠言，隨即將其轉貼在自己臉書，當天中央流行疫情指揮中心發現後，發布聲明嚴斥該言論屬不實訊息，並籲請民眾勿再轉傳、散播。警方經受理衛服部疾管署告發後，立即偵辦，隔日便通知何男與高女到案說明。

警方呼籲，民眾不要隨意製造、散布或轉傳涉及武漢肺炎疫情的不實、或未經查證的訊息，警方將依法速查嚴辦，另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容。

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