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武漢肺炎》肯定蔡英文願伸援中國 馬英九籲合作防疫

武漢肺炎在中國持續升溫，馬英九肯定蔡英文願意伸援的態度。（記者王藝菘攝）

武漢肺炎在中國持續升溫，馬英九肯定蔡英文願意伸援的態度。（記者王藝菘攝）

2020-01-30 21:40:00

〔記者施曉光／台北報導〕武漢肺炎持續升溫，中國已有約8000多人確診，170人死亡，針對蔡英文總統今日表達願意提供對岸必要協助，前總統馬英九辦公室今日表示，馬英九肯定蔡英文願意伸出援手的態度，呼籲兩岸可在過去所簽署的「兩岸醫藥衛生合作協議」基礎上，進一步合作防疫，以維護兩岸人民健康，防止疫情擴散。

馬英九辦公室指出，蔡英文表示政府會追蹤口罩產量與存量，嚴格查緝囤積與哄抬，並在行有餘力之處，願意提供對岸必要協助，馬英九認為，這個態度正確，不僅符合人道精神，也可進一步實踐「兩岸醫藥衛生合作協議」，有助兩岸及國際防疫。

馬辦表示，兩岸協議內容包括「傳染病防治」，雙方可就影響兩岸人民健康的傳染病檢疫與防疫、資訊交換與通報、重大傳染病疫情處置、疫苗研發及其他事項，進行交流與合作，2013年對岸出現H7N9流感確診病例後，我方即收到陸方通報疫情資訊，並派遣專家到對岸瞭解疫情，隨後更獲得對岸提供的H7N9流感病毒株，用於檢驗及相關研發工作，雙方合作防疫有前例可循，蔡英文可採納副總統當選人賴清德的建議，義不容辭協助對岸解決嚴重疫情，馬英九並建議蔡英文主動向對岸傳達協助的意願，雙方在醫藥衛生協議的基礎上，共同防治武漢肺炎。

馬辦強調，面對疾病的威脅，民眾的生命無價，防疫不該有政治考量，若我方願意伸出援手，中國大陸也應有善意回應，雙方摒棄成見與意識形態，切勿錯失兩岸和解合作的契機，並期盼中國大陸能「將心比心」，用善意擊破疫病所築起的屏障，比照歐美日韓澳等國的處理模式，同意我方以包機接回滯留武漢的300多名臺灣民眾，讓他們可以早日回臺與家人團聚。

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