寒流威力巔峰！今夜至明晨嘉義以北、花東恐跌破6℃

中央氣象局預報，今（30日）夜至明晨受寒流持續影響，加上輻射冷卻效應明顯，嘉義以北及花東縱谷局部地區有機會下探6度以下低溫，提醒民眾務必注意保暖。（資料照）

2020-01-30 20:50:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，受寒流持續影響，今（30日）夜至明晨，各地氣溫偏低，嘉義以北、花東可能低於6度，部份空曠地區有機會再創入冬新低，提醒民眾務必注意保暖。

氣象局預報表示，由於今夜至明晨寒流持續影響，加上輻射冷卻效應明顯，明日各地氣溫偏低，低溫僅8至10度，尤其嘉義以北及花東縱谷局部地區有機會下探6度以下低溫。明白天氣溫稍回升，中部以北及宜花高溫16至18度，南部及台東高溫20至22度。天氣方面，明各地大多為晴到多雲的天氣，僅花東偶有零星雨。

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氣象局也特別提醒民眾，因夜間及清晨各地氣溫偏低，除務必做好保暖工作以外，使用瓦斯、熱水器也應注意維持通風，避免一氧化碳中毒，有心血管疾病、高血壓或較年長的民眾，更要注意低溫帶來的影響，而從事農作物及水產養殖業者請注意寒害。

「天氣風險公司」指出，這波寒流低溫最冷的時間可能出現在明天早上甚至是持續到後天清晨，清晨低溫都在10度以下，苗栗、新竹以北，以及宜蘭地區的沿海、近山地區，更有出現6度以下低溫的機會。

「天氣風險公司」預計這波冷空氣將會影響至週六（2月1日），週六午後氣溫才會回升，同時，也提醒民眾，週六前3000公尺以上高山地面溫度將低於冰點，若有需要前往高山地區，需特別留意道路制資訊，因很可能仍有路面結冰，對車輛安全影響甚大，千萬要隨時注意路面狀況。

紫外線方面，明天除基隆市為綠色「低量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。

空品方面，明日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

此外，東北部沿海地區有長浪發生的機率，基隆北海岸也易有突發性的大浪發生，從事海邊活動及海上作業時，請注意安全。

明白天氣溫稍回升，中部以北及宜花高溫16至18度，南部及台東高溫20至22度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除基隆市為綠色「低量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空品方面，明日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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