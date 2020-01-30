超越晶晶！專業翻譯批改「范范體」 網笑翻：是哈佛？

2020-01-30 23:39:59

近來，范瑋琪在臉書發文「撂英文」，然而通篇語病，致使詞不達意，不知所云。「哈佛才女」的英文程度，也引起各界熱議，對此，專業線上語言服務團隊「Dub & Ko Language Services」也在臉書發文，批改「范范體」的語病。（圖擷取自臉書＿范范 范瑋琪）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人范瑋琪有「哈佛才女」之稱，這次她在臉書上以英文撰文，卻頻頻被各界指出充滿語病、不知所云。「范范體」英文也意外讓專業英語翻譯「職業病」發作！專業線上語言服務團隊「Dub & Ko Language Services」也在臉書發文，批閱「范范體」的文法語病。對此，網友也紛紛讚嘆，經專業編修過後，終於看懂范瑋琪要表達的意思了。

根據貼文，「Dub & Ko Language Services」表示，看到范瑋琪那充滿問題的英文，讓編譯團隊，忍不住要校對兼編修一下，也避免讓英語學習者，學到錯誤的英文。編修團隊也表示，歡迎范瑋琪將正確的英文版本，複製貼至原文。

編修團隊在留言中指出，在這篇「范范體」校對範例中，編修主要是處理文法和語意的問題，並沒有特別去刁難范瑋琪的用字遣詞。團隊也指出，范瑋琪的英文不是贅字的問題，而是「時態」、「定冠詞」，「標點符號」等「基本文法」的問題，而這些錯誤，會造成讀者理解文意的難度，同時也降低了閱讀上的通順度。

專業線上語言服務網站「Dub & Ko Language Services」在臉書發文，批閱「范范體」英文作文。（圖擷取自臉書＿Dub & Ko Language Services）

貼文一出，網友紛紛表示，「修編之後好懂多了，不愧是專業的」；更有不少網友笑喊，「是在哈佛？」、「范范之輩的英文也就這點程度而已」、「本想用英文秀一下洋墨水，結果像高中英文一樣被老師改得慘不忍睹」、「哇，這不是只有一二個小失誤而已耶」、「我都不敢看原版，怕看了英文會變差」。

更有不少網友表示，看完哈佛才女」范瑋琪的英文作文後，備受鼓舞，也對自己的英文實力感到信心倍增，直呼「原來我比哈佛還強」。

網友也困惑，號稱是受過高等教育的「哈佛才女」的范瑋琪，英文程度怎麼會如此慘不忍睹？對此，網友指出，范瑋琪讀的學校，其實是入學要求寬鬆的哈佛社區大學推廣學院（Harvard’s extension school）的學分班，並非錄取標準嚴格的哈佛大學系所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法