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武漢肺炎》南市校園防疫大作戰 追蹤師生寒假旅遊史

台南市教育局長鄭新輝今天邀集相關科室、二級機關、校長與教師團體代表，討論武漢肺炎防疫工作。（資料照）

台南市教育局長鄭新輝今天邀集相關科室、二級機關、校長與教師團體代表，討論武漢肺炎防疫工作。（資料照）

2020-01-30 19:07:37

〔記者劉婉君／台南報導〕防範武漢肺炎疫情，台南市教育局今天下午召開應變工作小組會議，將請各校掌握教職員工與學生寒假旅遊史、接觸史，造冊列管追蹤，並在開學前補強學校所需防疫設備與物資。

台南市教育局長鄭新輝今天邀集相關科室、二級機關、校長與教師團體代表，討論武漢肺炎防疫工作，除了分級成立防疫小組，配合中央啟動相關的防疫措施外，也訂定校園防疫措施供各校遵循。

鄭新輝表示，開學前將協助各校補強防疫所需的設備與物資，包括耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）與備用口罩等，並責成各校成立防疫小組，務必在開學前完成校園環境清潔及消毒。

開學後，各校應依其規模及動線，於校園出入口分組、分點設置體溫量測站，針對教職員工生及訪客進行入校量測體溫，超過38℃者儘速就醫並造冊列管追蹤，有感冒症狀、呼吸道症狀者，務必要求戴上口罩或請假在家休息。

有關停課、停班將配合中央流行疫情指揮中心規定辦理，並訂定學生停課後的輔導與補課處理原則。

為了降低傳染風險，教育局也要求各校掌握教職員工和學生寒假旅遊史、接觸史，尤其是由中港澳入境的學生及教職員工，學校應主動關懷並請其於入境後起14日內在家休息，避免到校上課上班。

寒假課輔或活動也應在活動開始前，針對參加者進行詢問與調查，若參與活動之師生需隔離者眾，由學校自行決定是否停止寒假課輔或活動。

另外，目前校園雖仍然開放，教育局也呼籲校外人士在入校前應做好健康自主管理，如有不適應避免到校，以共同維護健康校園。

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