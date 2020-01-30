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嘉義以北週六前嚴防6度以下低溫 下週二又有機會降雪

這波寒流讓高山地區降雪，玉山國家公園28日大雪，鹿林十莊外原本一片翠綠，也變成銀世白界。（資料照，記者謝介裕翻攝）

這波寒流讓高山地區降雪，玉山國家公園28日大雪，鹿林十莊外原本一片翠綠，也變成銀世白界。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2020-01-30 18:10:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕首波寒流襲台，中央氣象局今天發布入冬以來最大規模的低溫特報提醒20個縣市今明有機會出現10度以下低溫，其中雙北等12縣市亮起「非常寒冷」的橙色燈號，低溫直探6度以下；氣象局表示，下週日前全台都要嚴防低溫，各地白天雖有陽光露臉，但在冷空氣與輻射冷卻效應加乘下，早晚溫差將上看10度以上，民眾要留意保暖。

據氣象局觀測，除了大武跟恆春兩個測站，今天全台其他17個平地測站都創下入冬以來最低溫紀錄，其中板橋測站8度，是入冬以來全台最低溫，預估明天全台各地還會持續創新低。

氣象局預估，這波寒流將影響到下週日清晨，但週六清晨以前各地都要嚴防低溫，氣象局已針對北北基等20個縣市發布低溫燈號，提醒明天上午前將有十度以下低溫出現，其中嘉義以北、花蓮等12個縣市為非常寒冷的橙色燈號，恐有6度以下低溫。

預報員陳伊秀解釋，這波寒流屬於乾冷性質，清晨夜裡溫度特別低，白天卻有陽光露臉，容易出現輻射冷卻效應，提醒民眾不要因為有太陽就掉以輕心，仍要適時添加保暖衣物。

氣象局預估，週六前北台灣、宜花地區白天高溫約16到18度，中南部、台東為21到23度，以嘉義以北地區來看，清晨夜裡低溫下探6度，白天高溫約18度，溫差高達12度。

下週日、下週一寒流減弱，各地氣溫回升，但下週一北部雲量增多，其他各地仍維持多雲到晴，下週二到下週四東北季風報到、台灣附近水氣略增，迎風面的北部、東半部將有局部短暫雨發生，而在水氣及低溫配合下，下週二3000公尺以上的玉山及合歡山將有機會降雪。

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