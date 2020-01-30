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武漢肺炎》接觸或旅遊中港澳 新北自主管理14天才能送托

新北市副市長謝政達（左）到中和公托中心檢視防疫工作，巧遇家長來接小孩，謝政達上前表達關心。（記者何玉華攝）

新北市副市長謝政達（左）到中和公托中心檢視防疫工作，巧遇家長來接小孩，謝政達上前表達關心。（記者何玉華攝）

2020-01-30 17:37:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜指示社會局，針對托育、長照等機構，以及分布在社區的1000多個據點，包含照顧關懷據點、銀髮俱樂部、課後照顧小衛星等，在武漢肺炎防疫工作上要行動關懷；社會局長張錦麗強調，收托對象或接觸者若有自中國返台，應在家自主健康管理14天，方可送托。

張錦麗今天下午陪同副市長謝政達視察中和民享公托中心，了解第一線托育人員執行防疫的標準流程；謝政達實地檢視各式防範措施，包含入口處的公告提醒、老師與家長的溝通、親子館內各項教玩具的消毒等，他強調，防疫做得越徹底，越能阻絕病毒的傳染。

張錦麗表示，長照、身障、托育等機構都屬於中央「長期照護矯正機關（構）與場所感染管制措施及查核辦法」的適用對象，因此在春節期間，社會局已要求各機構依照工作指引，確實執行防疫措施，包含與民眾接觸的工作人員必須戴口罩、對出入者要量體溫、以酒精消毒等，若收托對象或接觸者有中國旅遊史，應在家自主健康管理14天後，方可送托。

民享公托中心主任鄭依婷表示，幼兒送托時，除了量測體溫、噴酒精消毒，會詢問家長春節期間是否有出國旅行，尤其是否有前往中國？若嬰幼兒感冒有藥袋，也會檢視是否3日內，若發現嬰幼兒有發燒、流鼻涕、咳嗽、結膜炎、腹瀉等任何一種症狀者，則要求家長必須在醫師確認無特殊傳染性肺炎後方可送托。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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公托人員針對教具、玩具進行消毒。（記者何玉華攝）

公托人員針對教具、玩具進行消毒。（記者何玉華攝）

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