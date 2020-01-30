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武漢肺炎》盧秀燕訪視口罩物流商 呼籲民眾不要恐慌、囤積

台中市長盧秀燕到后里訪視口罩物流公司供貨情形。（記者歐素美攝）

台中市長盧秀燕到后里訪視口罩物流公司供貨情形。（記者歐素美攝）

2020-01-30 19:34:22

〔記者歐素美／台中報導〕武漢肺炎拉警報！台中市政府開工日總動員，加強防疫工作，市長盧秀燕今天下午在經濟發展局長張峯源、新聞局長黃國瑋及衛生局、勞工局等人員陪同下，到后里拜訪蓓莉雅股份有限公司，實地關心口罩上游鋪貨及供貨情況，同時呼籲民眾不要恐慌，不要囤積口罩，否則量再多都不夠。

蓓莉雅股份有限公司主要自中國進口醫療用或外科手術用口罩，供應全台或台中50多家醫療院所使用。

盧秀燕表示，目前台中市的疫情還好、還算平靜，不過，一般民眾因心理影響，在口罩方面，大家會覺得比較緊張，今天行政院在開工後做第一波的釋出，在四大超商的通路都可以買得到，不過，有些民眾陸續跟市府反映，好像有些地方很快就賣完了，顯然現有的釋出還不能完全滿足市面上的需求。

不過，盧秀燕說，中央都在緊急調度當中，自2月1日開始，包括大賣場、藥商、藥房等都會比較充足的供應，所以呼籲大家不要太過恐慌。目前包括醫院的口罩供貨等都在正常出貨中，開工第一天，醫院有追加的狀況，貿易商在加緊調度，以台灣現有的通路，中央跟地方政府及貿易商等配合會適時調控，「拜託大家絕對不要囤積」，也「不能哄抬價錢」。

蓓莉雅股份有限公司總經理林明呈表示，蓓莉雅公司主要自中國進口醫療用口罩，供應給全國醫療院所，其中，供應台中地區醫療院所約50家，往常無疫情發生時，一天約穩定出貨5萬多片，平均每月供應量約100多萬片，因武漢肺炎疫情，口罩需求量增加約20％，目前庫存尚有約200萬片口罩，因中國到2月10日才上工，後續供應目前還在連絡中。

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