想要金鼠小提燈？來來來 鹿港準備2000個免費送！

鹿港鎮公所準備2000個金鼠小提燈，造型可愛討喜。（記者劉曉欣攝）

2020-01-30 17:39:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年是金鼠年，可愛的金鼠小提燈來了！鹿港鎮公所將於2月7日免費送出2000個，為了讓上班族民眾也可以索取，發送小提燈時間為晚上6時開始，地點在鹿港文武廟停車場發送，送完為止！

鹿港鎮長許志宏表示，配合金鼠年，今年小提燈也是金鼠造型，由於今年元宵節是2月8日星期六，因此，鎮公所將在元宵節的前一天，也就是2月7日星期五晚間發放2000個限量小提燈，讓親子可以來索取，回家一起做燈籠。

請繼續往下閱讀...

除了發送人見人愛的金鼠小提燈以外，鹿港元宵最熱鬧的就是頂番婆聚落，許志宏也邀請索取小提燈的親子，一起到頂番婆踩街，並參加「頂番鬧元宵」盛會，並將準備10000個頂番慶元宵提袋，元宵節當晚7時起在頂草路一段4號全家便利店對面發送，共計有1萬個，送完為止。

「頂番鬧元宵」已從昔日小朋友提著點蠟燭的燈籠，當蠟燭用完就會走進民家說吉祥話，以索取蠟燭繼續點燈，直到燈籠不再點蠟燭，改用電池點亮燈泡後，店家也改為分送糖果、餅乾、文具等小禮物，成為小朋友的最愛；由於頂番婆有「水龍頭故鄉」之稱，在地業者今年大力贊助大型花燈，讓頂番婆夜晚從春節閃亮到元宵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法