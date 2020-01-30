為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

想要金鼠小提燈？來來來 鹿港準備2000個免費送！

鹿港鎮公所準備2000個金鼠小提燈，造型可愛討喜。（記者劉曉欣攝）

鹿港鎮公所準備2000個金鼠小提燈，造型可愛討喜。（記者劉曉欣攝）

2020-01-30 17:39:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年是金鼠年，可愛的金鼠小提燈來了！鹿港鎮公所將於2月7日免費送出2000個，為了讓上班族民眾也可以索取，發送小提燈時間為晚上6時開始，地點在鹿港文武廟停車場發送，送完為止！

鹿港鎮長許志宏表示，配合金鼠年，今年小提燈也是金鼠造型，由於今年元宵節是2月8日星期六，因此，鎮公所將在元宵節的前一天，也就是2月7日星期五晚間發放2000個限量小提燈，讓親子可以來索取，回家一起做燈籠。

除了發送人見人愛的金鼠小提燈以外，鹿港元宵最熱鬧的就是頂番婆聚落，許志宏也邀請索取小提燈的親子，一起到頂番婆踩街，並參加「頂番鬧元宵」盛會，並將準備10000個頂番慶元宵提袋，元宵節當晚7時起在頂草路一段4號全家便利店對面發送，共計有1萬個，送完為止。

「頂番鬧元宵」已從昔日小朋友提著點蠟燭的燈籠，當蠟燭用完就會走進民家說吉祥話，以索取蠟燭繼續點燈，直到燈籠不再點蠟燭，改用電池點亮燈泡後，店家也改為分送糖果、餅乾、文具等小禮物，成為小朋友的最愛；由於頂番婆有「水龍頭故鄉」之稱，在地業者今年大力贊助大型花燈，讓頂番婆夜晚從春節閃亮到元宵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
慟！「鹿港學」推手黃志農辭世 享壽80歲
2019-12-17 17:19

慟！「鹿港學」推手黃志農辭世 享壽80歲
限量太搶手！鹿港天后宮財運亨通斗 1小時額滿
2019-11-28 16:32

限量太搶手！鹿港天后宮財運亨通斗 1小時額滿
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
鹿港天空好熱鬧！20米翼手龍飛翔最吸睛
2019-11-24 12:14

鹿港天空好熱鬧！20米翼手龍飛翔最吸睛
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
生活今日熱門
2020-01-30 06:43

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020-01-30 07:55

彰化奇觀！4個月接連發生「三亂」

2020-01-29 20:15

武漢肺炎》彰化口罩工廠被搬空 口罩之亂明暫停一天

2020-01-30 12:43

武漢肺炎》與確診病例同班機男子鬧失蹤 彰縣衛生局開罰10萬

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播